Recuperação judicial: o que é e como funciona esse processo?

Afinal, o que é um processo de recuperação judicial? Trata-se de uma ferramenta legal que permite a empresas endividadas renegociar suas pendências, manter as operações ativas e evitar a falência.

O objetivo principal é dar um fôlego para que a companhia consiga se reestruturar financeiramente. Ao contrário do que muitos pensam, não é um sinal de que a empresa vai fechar as portas. Na verdade, é justamente o contrário: uma tentativa de reorganizar a casa para continuar funcionando, preservando empregos e a atividade econômica.

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Qual a diferença entre recuperação judicial e extrajudicial?

Embora tenham o mesmo objetivo de reestruturar dívidas, os dois processos são distintos. A recuperação extrajudicial é um acordo direto entre a empresa e um grupo de credores, feito fora dos tribunais e depois apenas homologado por um juiz. É um processo mais rápido e flexível. Já a recuperação judicial, como o nome indica, tramita inteiramente na Justiça desde o início, envolvendo todos os credores e com supervisão judicial constante.

Como funciona a recuperação judicial na prática?

O processo começa quando a própria empresa, ao perceber que não consegue mais honrar seus compromissos, entra com um pedido na Justiça. Se o juiz aceitar o pedido, todas as ações de cobrança e execuções contra a companhia são suspensas por um período de 180 dias. Esse é o prazo que a empresa ganha para negociar com calma.

Nesse intervalo, a administração deve apresentar um plano detalhado de recuperação. Esse documento explica como a empresa pretende pagar suas dívidas, seja por meio de prazos maiores, descontos ou venda de ativos não essenciais. O plano é então submetido a uma assembleia de credores, que inclui bancos, fornecedores e funcionários, para votação.

Se a maioria dos credores aprovar o plano, ele é homologado pela Justiça e a empresa começa a colocá-lo em prática, sob supervisão judicial. Caso o plano seja rejeitado ou descumprido, o caminho mais provável é a decretação da falência.

Qual a diferença para a falência?

É comum confundir os dois termos, mas as diferenças são cruciais. A recuperação judicial é uma tentativa de salvar o negócio. A empresa continua operando enquanto negocia uma saída para a crise financeira. A gestão busca um acordo para que a companhia se torne viável novamente.

Já a falência é o fim da linha. Ela ocorre quando a recuperação não é possível ou não foi bem-sucedida. Nesse cenário, as atividades da empresa são encerradas, e seus bens são vendidos para pagar os credores na ordem de prioridade definida por lei. O foco deixa de ser a sobrevivência do negócio e passa a ser a liquidação do patrimônio para quitar o máximo de dívidas possível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.