Como o Pão de Açúcar chegou à recuperação extrajudicial

O Grupo Pão de Açúcar, um dos nomes mais tradicionais do varejo alimentar brasileiro, entrou em um processo de recuperação extrajudicial após anos de deterioração financeira. A decisão, divulgada em 2024 e com desdobramentos em 2025 e 2026, chamou a atenção por envolver uma companhia que já representou referência de solidez no setor. Para entender esse cenário, precisamos observar uma combinação de fatores: endividamento elevado, mudanças no comportamento do consumidor, avanço da concorrência e decisões estratégicas com retorno abaixo do esperado.

Ao longo da última década, o Pão de Açúcar passou por reestruturações internas, venda de ativos e fechamento de lojas. A empresa tentou ajustar o negócio à nova realidade do varejo, porém não reverteu a trajetória de deterioração. Mesmo assim, a companhia acumulou prejuízos e dificuldades de caixa. A pressão de credores, somada à necessidade de reorganizar o passivo financeiro, levou a empresa a optar pela recuperação extrajudicial. Esse instrumento legal permite renegociar dívidas com parte dos credores fora do Judiciário, mas com homologação judicial que confere segurança jurídica aos acordos.

O que é a recuperação extrajudicial usada pelo Pão de Açúcar?

A recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar representa um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite ao devedor negociar condições especiais diretamente com credores, como bancos e detentores de debêntures. Diferentemente da recuperação judicial, o processo adota um formato mais enxuto e foca em acordos com grupos específicos de credores financeiros. Assim, a empresa nem sempre inclui fornecedores e demais parceiros comerciais nas negociações. A intenção consiste em dar fôlego ao caixa, alongar prazos e, em alguns casos, aplicar descontos sobre o valor devido.

No caso do Pão de Açúcar, o plano de recuperação extrajudicial concentrou esforços principalmente na reestruturação da dívida financeira, que pesava sobre o resultado da companhia há anos. Além disso, o aumento dos juros no Brasil entre 2021 e 2023 elevou o custo dessa dívida. Esse movimento impactou diretamente as despesas financeiras e reduziu a capacidade de investimento da rede varejista. Dessa forma, a empresa passou a operar sob forte restrição de capital. Ao mesmo tempo, o mercado exigia modernização, tecnologia, eficiência operacional e preços competitivos, o que ampliou a pressão sobre o grupo.

pao-de-acucar_GPA/Divulgação

Quais fatores levaram o Pão de Açúcar à crise financeira?

A situação do Grupo Pão de Açúcar resulta da combinação de desafios internos e externos. Do lado interno, o grupo enfrentou a necessidade de reestruturação após o fim da sociedade com o grupo francês Casino. Esse período incluiu disputas acionárias, desalinhamento estratégico e mudanças na governança. Em paralelo, a empresa realizou forte investimento em formatos de loja que não atingiram o desempenho esperado em todas as regiões. Como consequência, as margens e o retorno sobre o capital sofreram forte pressão.

Externamente, o varejo alimentar passou por uma transformação acelerada. A expansão de concorrentes como Assaí, Atacadão e redes regionais, somada à força crescente do cash and carry (atacarejo), redesenhou a disputa por clientes. Muitos consumidores migraram para formatos de loja com preços mais baixos e embalagens maiores, em busca de economia. Nesse cenário, algumas bandeiras do Pão de Açúcar enfrentaram maior pressão, principalmente onde a percepção de preço não acompanhou a nova realidade de renda da população após a pandemia e o período de inflação elevada.

Outro elemento relevante envolveu a desvalorização de ativos e venda de operações. A companhia vendeu a participação no Assaí e se desfez de imóveis e negócios considerados não estratégicos. O grupo buscou, com isso, gerar caixa e reduzir alavancagem. Contudo, os recursos obtidos não bastaram para reverter o quadro de endividamento. Em especial, a queda de receita em determinadas praças e a necessidade de investimentos em digitalização, logística e modernização de lojas limitaram o efeito dessas vendas. Além disso, a empresa precisou conviver com maior volatilidade macroeconômica, o que dificultou o planejamento de longo prazo.

Como a concorrência e o novo comportamento de consumo afetaram o Pão de Açúcar?

A concorrência no varejo alimentar brasileiro se intensificou de forma consistente. Enquanto redes de atacarejo ampliaram participação de mercado com foco em preço, algumas plataformas digitais avançaram em entregas rápidas e programas de fidelidade. Essas plataformas ofereceram conveniência e promoções agressivas, o que alterou a dinâmica de comparação de preços. O Pão de Açúcar precisou disputar consumidores em pelo menos três frentes: preço, experiência de compra e presença digital.

O comportamento do consumidor também mudou de maneira relevante. A inflação de alimentos, o aumento do endividamento das famílias e os períodos de renda comprimida levaram muitas pessoas a priorizar cestas de produtos mais baratos, marcas próprias e compras em maior quantidade. Modelos de loja com foco em sortimento premium e experiência diferenciada sofreram mais pressão, principalmente em regiões onde o poder de compra não acompanhou os aumentos de custo. Nesse contexto, o grupo precisou ajustar o posicionamento de bandeiras e revisar o portfólio. Além disso, a empresa teve de reforçar políticas de promoções segmentadas e programas de fidelidade mais competitivos.

Maior sensibilidade a preço e promoções;

Busca por atacarejo e descontos progressivos;

Crescimento das compras online com entrega rápida;

Adoção de marcas próprias como alternativa de economia.

Quais foram as principais decisões estratégicas até a recuperação extrajudicial?

Antes de formalizar a recuperação extrajudicial, o Pão de Açúcar adotou uma série de medidas para tentar reequilibrar o negócio. Entre elas, a empresa fechou lojas com desempenho abaixo do esperado, renegociou contratos de aluguel e revisou o portfólio de bandeiras. Em paralelo, o grupo acelerou iniciativas digitais, especialmente em plataformas de e-commerce e integração de canais. A empresa também buscou foco em praças e formatos considerados mais rentáveis, reduzindo a dispersão de recursos e priorizando operações com maior potencial de geração de caixa.

O grupo promoveu ainda simplificação societária e reorganização interna, em linha com as mudanças de controle e a saída gradual do Casino. A migração do foco para operações com maior retorno, porém, esbarrou no peso da dívida financeira acumulada e no ambiente macroeconômico mais restritivo. Juros elevados e consumo ainda pressionado limitaram a recuperação operacional. Com a persistência de prejuízos e o aumento da pressão dos credores, a alternativa evoluiu para uma renegociação mais ampla, formalizada no pedido de recuperação extrajudicial. Nesse processo, o grupo também passou a monitorar de forma mais rigorosa indicadores de liquidez, margem e produtividade por loja.

Mapeamento das dívidas e dos principais credores; Definição de ativos e operações prioritárias; Negociação de prazos, juros e eventuais descontos; Implementação de um plano de reestruturação operacional; Acompanhamento de indicadores de geração de caixa e endividamento.

O que a situação do Pão de Açúcar indica sobre o varejo brasileiro?

O caso do Pão de Açúcar em recuperação extrajudicial mostra a dificuldade de empresas tradicionais para se adaptar rapidamente a ciclos econômicos adversos e a mudanças estruturais do varejo. A combinação de dívida alta, custo financeiro elevado, concorrência intensa e transformação digital acelerada exige das redes supermercadistas maior disciplina na gestão de capital. Além disso, o setor precisa de agilidade na tomada de decisão e precisão no posicionamento de marcas.

Para analistas e agentes do mercado, a trajetória recente do grupo serve como referência para debates sobre governança, escolha de formatos de loja, equilíbrio entre preço e serviço e importância de manter estrutura de capital compatível com a volatilidade do setor. O desenrolar da recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar, ao longo dos próximos anos, tende a atrair acompanhamento próximo de credores, fornecedores e demais empresas do varejo. Essas partes interessadas enxergam no processo um sinal de como o mercado lida com ciclos de expansão e ajuste em um ambiente cada vez mais competitivo. Além disso, o caso reforça a necessidade de inovação contínua, integração entre canais físico e digital e uso intensivo de dados para entender o consumidor.