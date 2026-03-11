O que é recuperação extrajudicial, pedida pela Raízen? Entenda

A recuperação extrajudicial é uma ferramenta que permite a uma empresa em dificuldade financeira renegociar suas dívidas diretamente com os credores, sem a necessidade imediata de um longo processo na Justiça. O mecanismo ganhou destaque em março de 2026, quando a Raízen, gigante de bioenergia e distribuição de combustíveis, protocolou o que é considerado o maior pedido do tipo na história do Brasil, envolvendo cerca de R$ 65 bilhões em dívidas.

Diferente de um processo judicial completo, essa modalidade funciona como um acordo prévio. A empresa elabora um plano de reestruturação e o apresenta a um grupo específico de credores, como bancos e outras instituições financeiras. Para que o plano seja levado à Justiça para homologação, é necessária a aprovação de credores que representem mais da metade do valor total das dívidas envolvidas naquela negociação.

Leia Mais

Após obter essa aprovação, a companhia leva o acordo à Justiça apenas para homologação, um processo de validação formal que costuma ser mais rápido, podendo levar cerca de 90 dias. Uma vez homologado, o plano passa a ser obrigatório para todos os credores daquela categoria, incluindo aqueles que votaram contra ou não participaram das conversas. Isso traz segurança jurídica e permite que a empresa se reorganize.

Qual a diferença para a recuperação judicial?

Embora os nomes sejam parecidos, os processos são bem distintos. A recuperação extrajudicial é considerada mais ágil, discreta e barata. Nela, a empresa tem mais controle, pois escolhe com quais grupos de credores vai negociar e a Justiça atua apenas na fase final, para validar o que já foi combinado.

Já a recuperação judicial é um processo mais complexo e público. Assim que é iniciado, todas as ações de cobrança contra a empresa são suspensas por um período determinado. A companhia fica sob supervisão de um administrador judicial nomeado por um juiz e precisa apresentar um plano que será votado por todas as classes de credores.

A escolha pela via extrajudicial geralmente indica que a situação financeira da empresa, embora delicada, é contornável e que existe um diálogo aberto com seus principais parceiros. É uma estratégia para ajustar apenas o endividamento financeiro de forma eficiente — mantendo os pagamentos a fornecedores e funcionários em dia —, evitando o desgaste de imagem e os altos custos de um processo judicial completo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.