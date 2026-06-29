5 receitas mineiras tradicionais para aquecer o inverno

Com a chegada das temperaturas mais baixas em Minas Gerais, a cozinha se torna o coração da casa para muitos. Pratos quentinhos e reconfortantes ganham protagonismo, trazendo memória afetiva e aquecendo o corpo nesta estação. As receitas tradicionais refletem a rica cultura gastronômica do estado, com sabores que marcam a temporada de frio.

As escolhas combinam ingredientes simples e muito sabor. Veja a seguir cinco pratos clássicos da culinária mineira que são especialmente apreciados quando o frio chega.

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Caldo de feijão

Um clássico absoluto, o caldo de feijão é valorizado pela simplicidade e pelo sabor marcante. Versátil, pode ser servido como entrada ou prato principal, geralmente acompanhado de torresmo, cebolinha e um fio de azeite.

A base leva feijão cozido e temperado, batido até formar um creme aveludado. A adição de bacon e linguiça calabresa frita na hora de servir confere a textura crocante e o sabor defumado que o tornam irresistível nas noites frias.

Canjiquinha com costelinha

Prato substancioso e cheio de tradição, a canjiquinha com costelinha é sinônimo de comida caseira mineira. A canjiquinha, um tipo de milho quebrado, cozinha lentamente com a costelinha de porco, absorvendo todo o sabor da carne e dos temperos.

O resultado é um prato cremoso e muito nutritivo, ideal para aquecer e dar energia. É uma receita que pede tempo e paciência no preparo, mas que recompensa com um sabor incomparável, sendo uma das favoritas para reuniões familiares.

Feijão tropeiro

Embora seja um prato consumido o ano todo, o feijão tropeiro ganha destaque especial no inverno. Por ser uma refeição completa e de alto valor calórico, ele é perfeito para os dias que pedem mais sustância.

A combinação de feijão cozido, farinha de mandioca, linguiça, bacon, ovos e couve refogada é um dos pilares da culinária local. É um prato que, além de saboroso, é prático e alimenta toda a família.

Frango com quiabo e angu

Essa é outra receita que representa a alma da cozinha mineira. O frango ensopado, macio e suculento, combinado com o quiabo sem baba e um angu cremoso, forma uma trinca perfeita de sabores e texturas.

Este prato oferece uma sensação de aconchego única. É uma receita que remete à infância e à comida de vó, feita para ser apreciada sem pressa, reunindo as pessoas ao redor da mesa.

Broa de fubá cremosa

Para fechar a lista, um item para o café da tarde. A broa de fubá cremosa, muitas vezes com um toque de queijo e erva-doce, é a companhia ideal para uma xícara de café quente enquanto a temperatura lá fora está baixa.

Diferente do bolo de fubá tradicional, sua textura é mais úmida e densa, quase como um pudim. A facilidade no preparo, geralmente feito no liquidificador, faz dela uma ótima opção para adoçar os dias de inverno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.