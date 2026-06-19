As comidas típicas de inverno que você precisa provar em Minas Gerais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O inverno de 2026 começa oficialmente neste sábado, 21 de junho, às 5h25 (horário de Brasília), marcando o solstício que traz o dia mais curto e a noite mais longa do ano. Com a chegada das temperaturas mais baixas, desperta o desejo por pratos quentes e reconfortantes. Nesse cenário, a culinária de Minas Gerais se destaca como um destino perfeito para quem busca sabores que aquecem o corpo e a alma.

A gastronomia mineira, famosa por sua fartura e tradição, ganha contornos especiais durante o período mais frio do ano. Ingredientes como mandioca, milho, carnes suculentas e queijos artesanais se transformam em receitas ideais para espantar o frio e reunir a família e os amigos ao redor da mesa.

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Seja para quem planeja uma viagem ao estado ou para quem deseja trazer um pouco desse calor para casa, conhecer os pratos típicos da estação é o primeiro passo. Cada receita carrega um pedaço da história e da cultura local, oferecendo uma experiência completa de sabor e aconchego.

Pratos clássicos para o inverno mineiro

Um clássico absoluto das noites frias. Cremoso e nutritivo, geralmente é servido com pedaços de linguiça, bacon crocante e um toque de cheiro-verde. É uma entrada ou prato principal que conforta de imediato, sendo facilmente encontrado em restaurantes e festas juninas pelo estado.

O caldo cremoso, um clássico da culinária mineira, é ideal para aquecer e trazer conforto nas baixas temperaturas do inverno. Flavia Novais de Getty Images

Vaca atolada

Uma receita robusta que combina costela bovina cozida lentamente até desmanchar com pedaços macios de mandioca. O resultado é um prato encorpado e saboroso, perfeito para um almoço de domingo em família. O nome curioso remete à imagem da costela "atolada" na mandioca cremosa.

Pratos quentes e encorpados, como este ensopado de carne, são a pedida ideal para aquecer o inverno mineiro. JoeGough de Getty Images

Feijão tropeiro

Embora seja um prato consumido o ano todo, sua riqueza de ingredientes o torna uma excelente opção para o inverno. A mistura de feijão cozido, farinha de mandioca, linguiça, ovos, torresmo e couve refogada garante energia e saciedade para encarar qualquer frente fria.

Para o inverno mineiro, pratos como o Feijão Tropeiro oferecem sabor e aconchego contra as baixas temperaturas. WS Studio de Getty Images

Canjiquinha com costelinha

Também conhecida como quirera de milho, a canjiquinha é cozida com costelinha de porco até formar um creme denso e muito saboroso. É um prato que remete à comida de fazenda, com um sabor profundo e uma textura que aquece a cada colherada.

Doce de leite com queijo Minas

Para fechar a refeição, nada mais mineiro que essa combinação. O contraste do doce de leite cremoso, muitas vezes servido morno, com o salgado suave do queijo Minas fresco cria uma sobremesa equilibrada e inesquecível. É o arremate perfeito para uma experiência gastronômica de inverno.

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Doce de leite com queijo Minas: a combinação clássica mineira para fechar as refeições e aquecer o inverno. AlbertoChagas de Getty Images

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.