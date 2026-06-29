Qual a chance real de ganhar na loteria? A matemática explica

A chance de se tornar milionário com um bilhete de loteria alimenta o sonho de muitos brasileiros, mas a matemática mostra que a tarefa é extremamente desafiadora. Para a Mega-Sena, o jogo mais popular do país, a probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Um número tão grande que torna o feito um evento raríssimo.

Essa conta é baseada em um cálculo de combinação, um ramo da matemática que estuda as formas de agrupar elementos de um conjunto. No caso da Mega-Sena, o apostador escolhe seis dezenas em um universo de 60 números disponíveis. A fórmula matemática calcula todas as combinações possíveis de seis números, e apenas uma delas será a vencedora.

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Para colocar essa probabilidade em perspectiva, é mais fácil ser atingido por um raio, cuja chance é de cerca de uma em um milhão, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Ou seja, a probabilidade de um raio cair sobre uma pessoa é aproximadamente 50 vezes maior do que a de ganhar na Mega-Sena com um único bilhete.

A probabilidade em outros jogos

Outras modalidades de loteria oferecem chances um pouco mais amigáveis, embora ainda remotas. A Lotofácil, por exemplo, é considerada uma das mais "fáceis" para o prêmio principal. Nela, o jogador escolhe 15 números entre 25 disponíveis.

A probabilidade de acertar os 15 números e levar o prêmio máximo é de uma em 3.268.760. Embora seja uma chance consideravelmente maior que a da Mega-Sena, ainda representa um desafio significativo para os apostadores.

Aumentar o número de dezenas jogadas em um mesmo bilhete eleva o custo da aposta, mas também melhora a probabilidade de acerto. Uma aposta com sete números na Mega-Sena, por exemplo, faz a chance subir para uma em 7.151.980. No entanto, o valor a ser pago pelo bilhete também aumenta proporcionalmente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.