4 pratos famosos de One Piece que você pode fazer na sua casa hoje

Para os fãs de “One Piece”, a comida é quase um personagem à parte. As aventuras de Monkey D. Luffy e seu bando são repletas de banquetes e pratos que despertam a fome de qualquer um. Com a popularidade do anime e da série em live-action, trazer um pouco desse universo para a cozinha se tornou um desejo compartilhado por muitos.

Se você sempre sonhou em provar as iguarias que aparecem na série, saiba que é mais fácil do que parece. Separamos quatro pratos icônicos do mundo de “One Piece” com preparos simples para você fazer em casa e se sentir um verdadeiro pirata do Chapéu de Palha.

Leia Mais

Carne com osso do Luffy

Este é o prato mais emblemático da série, a refeição favorita do capitão. Conseguir o visual clássico é o principal desafio. Uma opção prática é usar uma coxa de peru bem grande, temperá-la com sal, pimenta e ervas e assar no forno até ficar dourada e suculenta.

Outra alternativa é moldar carne moída temperada ao redor de um osso limpo (como o de um ossobuco) e levar para assar. O importante é criar aquela aparência rústica e exagerada que faz qualquer um salivar como o Luffy.

Onigiri

O simples bolinho de arroz tem um enorme valor sentimental na história, especialmente na cena em que a jovem Rika oferece o lanche a Zoro quando ele estava preso. Fazer onigiri é fácil: você só precisa de arroz japonês de grão curto, cozido e levemente temperado com sal. Com as mãos úmidas, molde o arroz em formato de triângulo.

Você pode recheá-los com atum misturado com maionese, salmão grelhado desfiado ou simplesmente deixá-los puros. Enrole uma pequena tira de alga nori na base para facilitar na hora de comer e garantir o visual clássico do anime.

Curry dos mares do Sanji

O cozinheiro do bando é famoso por seus pratos cheios de sabor, e o curry de frutos do mar é uma de suas especialidades. Para replicá-lo, você pode usar um tablete de curry japonês, encontrado em lojas de produtos orientais. Prepare uma base refogando cebola, cenoura e batata.

Em seguida, adicione água e o tablete de curry, mexendo até dissolver e o caldo engrossar. Nos minutos finais, acrescente seus frutos do mar preferidos, como camarão, lula e mexilhões, que cozinham rapidamente. Sirva com arroz branco e sinta-se no restaurante Baratie ou a bordo do Thousand Sunny.

Torta de cereja do Barba Negra

A famosa torta da discórdia entre Luffy e o futuro vilão Barba Negra é uma sobremesa clássica e deliciosa. Para uma versão rápida, use massa folhada ou de torta pronta. O recheio pode ser feito com cerejas frescas sem caroço ou com uma lata de recheio pronto de boa qualidade, como creme de ninho ou floresta negra.

Basta forrar uma forma, adicionar o recheio e cobrir com mais massa, fazendo pequenos cortes na superfície para o vapor escapar. Pincele com uma gema de ovo e asse até dourar. O debate sobre o sabor fica por sua conta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.