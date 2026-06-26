Como os satélites e radares preveem a chegada de um ciclone

A cada ano, ciclones se formam no Atlântico Sul e podem colocar o Brasil em alerta. A pergunta que muitos fazem é: como os meteorologistas sabem que eles estão vindo? A resposta está na combinação de tecnologias avançadas que monitoram a atmosfera 24 horas por dia, permitindo antecipar fenômenos climáticos com dias de antecedência.

Essa vigilância constante transforma dados complexos em previsões acessíveis, que chegam até nós pelos noticiários e aplicativos de celular. O processo envolve principalmente duas ferramentas poderosas: os satélites e os radares meteorológicos. Cada um tem um papel fundamental na construção do quebra-cabeça climático.

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Satélites: os olhos no espaço

A primeira linha de defesa vem do espaço. Satélites meteorológicos orbitam a Terra e funcionam como câmeras gigantes, monitorando constantemente a formação de nuvens sobre os oceanos, onde não há estações de medição em terra. É lá que a maioria dos ciclones nasce, longe dos nossos olhos.

Eles captam imagens que revelam o tamanho, a forma e o movimento dos sistemas de nuvens. Sensores infravermelhos medem a temperatura no topo dessas nuvens, um indicativo importante da força da tempestade. Nuvens mais altas e frias geralmente sinalizam sistemas mais organizados e intensos, que podem evoluir para um ciclone.

Radares: o pulso da tempestade em terra

Quando o sistema se aproxima da costa, entram em ação os radares meteorológicos. Instalados em torres, eles emitem ondas de rádio que ricocheteiam nas gotas de chuva, granizo ou neve. O tempo que a onda leva para voltar informa a distância, enquanto a intensidade do sinal revela o volume de precipitação.

Essa tecnologia é crucial para previsões de curto prazo. Ela consegue medir a velocidade e a direção do vento dentro da tempestade, permitindo identificar rajadas e a rotação que caracteriza os ciclones. Com os radares, é possível prever com mais precisão quais cidades serão atingidas pelas chuvas mais fortes.

A união dos dados para a previsão

Nenhuma ferramenta trabalha sozinha. Os dados de satélites e radares, junto com informações de boias oceânicas e balões meteorológicos, alimentam supercomputadores. Esses equipamentos rodam modelos matemáticos complexos que simulam o comportamento da atmosfera.

São esses cálculos que geram as previsões de trajetória, intensidade e o tempo estimado para a chegada do ciclone em uma determinada região. Essa combinação tecnológica é o que permite que a Defesa Civil e outros órgãos emitam alertas com antecedência, oferecendo tempo para que a população se prepare e proteja suas casas, salvando vidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.