O que fazer em Contagem: 5 lugares para visitar na cidade vizinha de BH

O município oferece ricas opções de cultura, lazer e história para quem busca um roteiro rápido e acessível. Com um patrimônio que mescla o colonial e o moderno, a cidade convida visitantes a explorar suas ruas e parques.

Seja para um passeio de fim de semana ou uma visita rápida, Contagem tem pontos turísticos que agradam a diferentes perfis de público, desde os interessados em arquitetura histórica até aqueles que procuram contato com a natureza.

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5 lugares para conhecer em Contagem

Explorar a cidade é uma tarefa simples e recompensadora. Para ajudar a montar um roteiro, selecionamos cinco locais que representam bem a diversidade cultural e de lazer do município.

Igreja Matriz de São Gonçalo

Localizada no centro histórico, a igreja é um dos principais cartões-postais da cidade. Sua construção, iniciada no século XVIII, é um exemplo da arquitetura barroca mineira. O local não é apenas um ponto de fé, mas também um marco histórico que conta a origem de Contagem e oferece um vislumbre do passado colonial da região.

Parque Ecológico Eldorado

Para quem busca uma pausa na rotina urbana, este parque é o refúgio ideal. Com uma extensa área verde, oferece pistas de caminhada, quadras esportivas e espaços para piquenique. É um ambiente perfeito para famílias e praticantes de atividades físicas, promovendo o contato direto com a natureza sem sair da cidade.

Mercado Central de Contagem

É um dos principais espaços de comércio, gastronomia e convivência da cidade. Reunindo lojas, bares, restaurantes e produtores locais, o mercado oferece uma grande variedade de alimentos frescos, produtos artesanais, temperos, doces, queijos e itens típicos da culinária mineira. Além das compras, o local também é um ponto de encontro para quem deseja vivenciar a cultura e os sabores tradicionais de Minas Gerais.

Casa de Cacos

Uma obra de arte a céu aberto, esta residência foi inteiramente decorada com cacos de louças e cerâmicas pelo artista Carlos Luís de Almeida. A casa se tornou uma atração turística pela sua originalidade e beleza singular. Cada parede e muro conta uma história através de mosaicos coloridos, transformando a visita em uma experiência visual única.

Praça da Jabuticaba

Famosa por abrigar dezenas de pés de jabuticaba, a praça é um ponto de encontro tradicional na cidade. Durante a safra da fruta, o local se enche de vida e sedia o Festival da Jabuticaba. Fora da temporada, continua sendo um espaço agradável para passeios e descanso, com um ambiente tranquilo e arborizado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.