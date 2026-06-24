Como começar a investir no Tesouro Direto com apenas 1 real?
Com novas opções a partir de R$ 1 e sem valor mínimo, o Tesouro Direto ficou ainda mais acessível em 2026; veja o guia completo para investir com segurança
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Em 2026, o Tesouro Direto passou por importantes atualizações que tornaram o investimento ainda mais acessível. Desde novembro de 2024, não existe mais um valor mínimo geral para investir, e com o lançamento do Tesouro Reserva em maio de 2026, é possível começar com apenas R$ 1. O programa, criado pelo Tesouro Nacional, permite que qualquer pessoa com CPF e conta em uma instituição financeira compre títulos públicos federais pela internet, democratizando o acesso a aplicações antes restritas a grandes investidores.
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Na prática, ao comprar um título público, você empresta dinheiro para o governo federal financiar suas atividades, como investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Em troca, recebe o valor de volta no futuro, acrescido de juros. A segurança é o principal atrativo, pois os títulos são 100% garantidos pelo governo.
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Para quem está começando, o primeiro passo é entender que existem diferentes tipos de títulos, cada um com uma forma de rendimento específica. A escolha depende dos seus objetivos e do prazo que pretende deixar o dinheiro aplicado.
Quais são os tipos de títulos?
A plataforma do Tesouro Direto oferece diversas modalidades de investimento, pensadas para diferentes perfis e metas financeiras:
Tesouro Reserva: Lançado em maio de 2026, é a opção mais recente e acessível, permitindo investimento a partir de R$ 1. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não possui marcação a mercado e é ideal para a reserva de emergência, com liquidez imediata.
Tesouro Selic: Sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros, a Selic. Também é indicado para reserva de emergência, porém, diferentemente do Tesouro Reserva, opera em horário comercial e possui alguma volatilidade no curto prazo. A partir de 2026, está disponível em uma única opção com prazo de até 6 anos.
Tesouro Prefixado: A taxa de juros é definida no momento da compra, garantindo que você saiba exatamente quanto receberá no vencimento. É uma boa opção para objetivos de médio e longo prazo.
Tesouro IPCA+: Este título protege seu dinheiro da inflação, pagando uma taxa fixa mais a variação do IPCA. É o mais indicado para planos de longo prazo, como a aposentadoria, pois garante o poder de compra do seu dinheiro.
Tesouro Renda+: Voltado para complementar a aposentadoria, permite acumular recursos e, a partir de uma data futura, receber uma renda mensal por 20 anos.
Tesouro Educa+: Focado no financiamento de estudos, funciona de forma semelhante ao Renda+, mas o pagamento da renda mensal ocorre por 5 anos, coincidindo com o período de uma faculdade.
Passo a passo para começar a investir
O processo para fazer sua primeira aplicação é simples e, com o Tesouro Reserva, pode ser feito a qualquer hora do dia. A operação é realizada por meio de um banco ou uma corretora de valores habilitada.
Abra conta em uma corretora: Pesquise por instituições que oferecem taxa zero para investir no Tesouro Direto. O cadastro geralmente é online e gratuito.
Transfira o dinheiro: Envie o valor que deseja investir da sua conta bancária para a conta da corretora, utilizando TED ou Pix.
Escolha o título: Acesse a plataforma de investimentos da corretora, vá até a seção de renda fixa ou Tesouro Direto e analise os títulos disponíveis de acordo com seus objetivos.
Efetive a aplicação: Informe o valor ou a quantidade de títulos que deseja comprar e confirme a operação com sua assinatura eletrônica.
Fique atento às taxas
Há incidência de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos, seguindo uma tabela regressiva: a alíquota começa em 22,5% para aplicações de até 180 dias e diminui para 15% para aquelas mantidas por mais de 720 dias. Existe também a taxa de custódia da B3, de 0,20% ao ano sobre o valor investido. A isenção para aplicações de até R$ 10 mil no Tesouro Selic foi mantida, mas é importante verificar as condições específicas para os novos títulos no momento da aplicação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.