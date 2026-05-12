Tesouro Direto: guia para iniciantes em 5 passos para investir

Fazer o dinheiro render mais que a poupança com segurança é o objetivo de muitos brasileiros. Nesse cenário, o Tesouro Direto surge como uma das principais alternativas, permitindo que qualquer pessoa invista em títulos públicos federais de forma simples e acessível. Na prática, você empresta dinheiro para o governo e recebe o valor de volta com juros.

Com a taxa básica de juros, a Selic, em patamares elevados, essa modalidade se tornou ainda mais atrativa e acessível em maio de 2026, com o lançamento de um novo título. O investimento inicial é baixo, a partir de R$ 2 nos títulos tradicionais ou até R$ 1 no Tesouro Reserva, e todo o processo pode ser feito online. Para quem busca construir uma reserva de emergência ou planejar o futuro, entender como funciona é o primeiro passo.

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Veja um guia prático em cinco passos para começar a investir ainda hoje.

1. Abra uma conta em uma corretora

Para investir no Tesouro Direto, você precisa de uma conta em uma instituição financeira habilitada, como um banco ou uma corretora de valores. A corretora funciona como uma ponte entre você e o Tesouro Nacional. A abertura da conta é gratuita na maioria das instituições e pode ser feita pela internet.

2. Transfira o dinheiro

Após a aprovação do seu cadastro, o próximo passo é transferir o valor que deseja investir da sua conta bancária para a conta da corretora. O processo é semelhante a uma transferência comum, via TED ou Pix, e os recursos ficam disponíveis para aplicação.

3. Escolha o título ideal

O Tesouro Direto oferece diferentes tipos de títulos, cada um adequado a um objetivo. Conhecer as principais opções ajuda a tomar a decisão certa:

Tesouro Selic: seu rendimento acompanha a taxa Selic. É o mais indicado para a reserva de emergência, pois tem baixa volatilidade e liquidez diária, permitindo o resgate a qualquer momento sem perdas.

Tesouro Prefixado: a taxa de juros é definida no momento da compra. Você sabe exatamente quanto receberá se mantiver o título até o vencimento. Ideal para metas de médio e longo prazo com valor definido.

Tesouro IPCA+: o rendimento é composto por uma taxa fixa mais a variação da inflação (IPCA). Protege seu poder de compra ao longo do tempo, sendo recomendado para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria.

Tesouro Reserva: Lançado em maio de 2026, é ideal para a reserva de emergência e para quem está começando com valores muito baixos. O investimento é a partir de R$ 1, com rendimento de 100% da Selic e negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por não sofrer marcação a mercado, não há risco de oscilações no resgate. Inicialmente, está disponível no Banco do Brasil.

4. Efetive o investimento

Com o dinheiro na conta e o título escolhido, basta acessar a plataforma da sua corretora, selecionar a opção Tesouro Direto, definir o título e a quantia que deseja aplicar. A operação é confirmada em poucos cliques e o sistema processa a compra.

5. Acompanhe seus rendimentos

Depois de investir, você pode acompanhar a evolução do seu dinheiro diretamente pelo site ou aplicativo da corretora, ou pela plataforma oficial do Tesouro Direto. É possível visualizar o saldo, a rentabilidade acumulada e, se desejar, fazer novos aportes ou solicitar o resgate dos valores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.