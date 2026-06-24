Preconceito no trabalho: saiba como identificar e o que fazer para denunciar

Casos de discriminação por orientação sexual e religião no ambiente de trabalho continuam a ser denunciados no Brasil, trazendo à tona um debate fundamental sobre a diversidade e o respeito nas empresas. Essas situações expõem o preconceito que ainda persiste em diversas profissões e levantam uma dúvida comum: o que fazer ao se tornar alvo de discriminação?

O preconceito nem sempre é explícito. Ele pode se manifestar em piadas ofensivas, comentários depreciativos sobre crenças ou estilo de vida, e na exclusão deliberada de reuniões e projetos importantes. Tratar um funcionário de forma diferente com base em suas características pessoais é uma forma de discriminação.

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Ignorar as opiniões de alguém sistematicamente, atribuir tarefas inferiores às suas capacidades ou fazer perguntas invasivas sobre sua vida pessoal também são sinais de alerta. Essas atitudes criam um ambiente hostil e podem prejudicar a saúde mental e o desenvolvimento profissional da vítima.

Quais são os seus direitos?

A Constituição Federal garante o princípio da igualdade e proíbe qualquer tipo de discriminação no trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também protege o trabalhador contra atos discriminatórios, considerando-os uma falta grave do empregador, o que pode justificar a rescisão indireta do contrato de trabalho, conhecida como "justa causa do empregador".

Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que homofobia e transfobia sejam enquadradas na Lei do Racismo (Lei 7.716/1989), tornando a punição mais severa. Portanto, qualquer ato discriminatório baseado em orientação sexual ou identidade de gênero é crime, com penas de um a três anos de reclusão e multa, podendo chegar a dois a cinco anos se houver divulgação ampla do ato discriminatório.

Como denunciar o preconceito no trabalho

O primeiro passo para combater a discriminação é saber como agir. Existem canais específicos e procedimentos que podem ser seguidos para garantir que seus direitos sejam respeitados e que os responsáveis sejam punidos. Veja o que fazer:

Reúna provas: guarde e-mails, mensagens de texto, grave conversas (se permitido legalmente no contexto) e anote nomes de testemunhas. Documentar os incidentes é fundamental para comprovar a discriminação.

Procure o RH: o primeiro passo interno costuma ser comunicar o departamento de Recursos Humanos ou o setor de compliance da empresa. Muitas organizações possuem canais de denúncia anônimos.

Busque canais externos: se a empresa não tomar providências, a denúncia pode ser feita no Ministério Público do Trabalho (MPT) ou nas Superintendências Regionais do Trabalho. Esses órgãos são responsáveis por fiscalizar as relações de trabalho.

Ação judicial: é possível ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para pedir reparação por danos morais. Além disso, a depender do caso, uma queixa-crime pode ser registrada em uma delegacia de polícia, especialmente em situações de injúria racial ou LGBTfobia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.