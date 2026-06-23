Bonito além do óbvio: 5 flutuações para diversificar seu roteiro

Bonito, em Mato Grosso do Sul, é mundialmente famoso por suas águas cristalinas, mas a experiência de flutuar em seus rios oferece uma grande diversidade de roteiros. Para quem busca planejar a viagem perfeita, é fundamental conhecer as particularidades de cada atrativo, desde os mais consagrados até os que integram a flutuação com outras atividades, como trilhas e banhos de cachoeira.

Explorar a variedade de passeios permite uma conexão mais profunda com o principal destino de ecoturismo do Brasil. Cada rio e nascente possui características únicas, proporcionando cenários deslumbrantes para todos os gostos. A seguir, conheça cinco opções de flutuação que demonstram a riqueza de Bonito e seus arredores. Lembre-se que todos os passeios devem ser agendados com antecedência por meio de agências locais e são sempre acompanhados por guias credenciados.

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Explore 5 experiências de flutuação em Bonito

Rio da Prata (Jardim, MS)

Considerada uma das flutuações mais espetaculares do Brasil, o Rio da Prata é um passeio clássico e imperdível. Localizado na cidade vizinha de Jardim, a cerca de 50 km de Bonito, o atrativo oferece um percurso de aproximadamente dois quilômetros em um verdadeiro aquário natural. A visibilidade da água é impressionante, podendo atingir até 50 metros nas melhores condições, o que permite observar uma imensa variedade de peixes, como dourados e piraputangas, em um jardim subaquático exuberante.

Barra do Sucuri

Este passeio é famoso por acontecer em um dos rios mais cristalinos do mundo. A experiência começa com um trajeto de barco a remo subindo o rio, a partir do encontro (barra) do Rio Sucuri com o Rio Formoso. A subida silenciosa já é uma atração, permitindo observar a fauna e a flora das margens. A descida é feita flutuando suavemente a favor da correnteza, proporcionando uma visão privilegiada da vida aquática.

Nascente Azul

Este atrativo se destaca pela cor da água, um azul-turquesa intenso que dá nome ao local. A flutuação na Nascente Azul é mais contemplativa e tranquila, realizada em um trecho de rio de águas calmas, ideal para iniciantes e famílias. O percurso permite observar uma grande variedade de peixes e plantas subaquáticas. Além da flutuação, o local oferece uma estrutura completa de balneário com outras atividades, tornando-o uma opção versátil para passar o dia.

Ceita Corê

Para quem busca uma experiência diversificada, o Ceita Corê — "terra de meus filhos" em tupi-guarani — é a escolha ideal. O passeio combina trilhas pela mata, banhos em diversas cachoeiras e uma flutuação na nascente do Rio Chapena. O grande diferencial é a visita a uma caverna parcialmente inundada, onde a luz do sol cria um efeito espetacular na água. É um roteiro que mescla a tranquilidade da flutuação com a aventura de explorar quedas d'água e formações rochosas.

Estância Mimosa

Embora seja mais conhecida por seu impressionante circuito de cachoeiras, a Estância Mimosa oferece uma experiência de flutuação única. O passeio não se limita a banhos nos poços das quedas d'água; ele inclui uma flutuação na nascente do Rio Chapena como parte integrada do percurso. Isso permite que os visitantes observem a vida aquática em águas cristalinas, combinando a energia das cachoeiras com a serenidade de flutuar em um ambiente de mata ciliar totalmente preservada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.