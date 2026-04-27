Turismo fluvial na Amazônia: 5 passeios de barco que você precisa fazer

A navegação pelos rios da Amazônia ganhou ainda mais destaque recentemente, em um momento de debates sobre a preservação das hidrovias. Para quem deseja conhecer a maior floresta tropical do mundo de uma forma autêntica, o turismo fluvial é a melhor opção. A experiência de viajar de barco, no ritmo das águas, permite uma imersão completa na cultura e na biodiversidade local.

Seja em roteiros curtos de um dia ou em expedições de uma semana, há opções para todos os perfis de viajantes. Esses passeios oferecem uma perspectiva única, revelando paisagens que são inacessíveis por terra e conectando os visitantes com a vida ribeirinha. Conheça cinco roteiros que transformam uma viagem à Amazônia em uma memória inesquecível.

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O clássico Encontro das Águas

Este é o passeio mais famoso partindo de Manaus. Os barcos levam os turistas para ver o incrível fenômeno no qual as águas barrentas do Rio Solimões e as escuras do Rio Negro correm lado a lado, sem se misturar, por vários quilômetros. O roteiro geralmente inclui paradas para observar botos-cor-de-rosa, visitar uma comunidade indígena e almoçar em um restaurante flutuante com culinária típica. Arquipélago de Anavilhanas

Um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, Anavilhanas é um labirinto com cerca de 400 ilhas. Os passeios pela região exploram igarapés (pequenos rios) e igapós (florestas inundadas). Durante a estação seca, praias de areia branca se formam. É o lugar perfeito para focagem noturna de jacarés, trilhas na selva e observação de aves. Parque Nacional do Jaú

Para uma imersão profunda, os cruzeiros que exploram o Parque Nacional do Jaú são ideais. Este parque, uma Unidade de Conservação considerada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, permite uma exploração de vários dias por uma área remota e preservada da floresta. As atividades incluem trilhas, banhos de cachoeira e visitas a comunidades ribeirinhas, oferecendo um contato genuíno com a natureza selvagem. Alter do Chão e o Rio Tapajós

Conhecido como o “Caribe Amazônico”, Alter do Chão, no Pará, oferece uma experiência diferente. As águas cristalinas do Rio Tapajós formam praias paradisíacas que aparecem na vazante. Os passeios de barco na região levam a lugares como a Ilha do Amor, a Floresta Nacional do Tapajós e a comunidades que trabalham com produtos da floresta, como o látex. Cruzeiros de expedição

Para quem busca conforto sem abrir mão da aventura, os cruzeiros de expedição são a escolha certa. Esses barcos maiores funcionam como hotéis flutuantes, com cabines climatizadas, gastronomia sofisticada e guias especializados. Os roteiros costumam ser mais longos, navegando por trechos remotos do Rio Negro ou do Solimões e oferecendo uma estrutura completa para explorar a selva com segurança. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.