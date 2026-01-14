7 destinos de grutas e cavernas para conhecer no Brasil

Com mais de 26 mil cavernas catalogadas, o Brasil abriga algumas das mais impressionantes formações subterrâneas do mundo. Além de serem um espaço importante para pesquisas científicas, essas cavidades naturais são abrigo para diversas espécies e fundamentais para a preservação de minerais.

As belezas subterrâneas merecem ser vistas de perto, e muitas delas estão abertas para visitas guiadas. A seguir, confira sete destinos para quem deseja se aventurar e admirar grutas e cavernas espetaculares.

Gruta do Lago Azul, Mato Grosso do Sul

Localizada em Bonito, esta é, justamente, uma das cavernas inundadas mais bonitas do mundo. O nome entrega sua principal atração: um lago de águas com um tom de azul tão intenso que parece ter sido pintado. A luz do sol, ao incidir na água, cria um espetáculo visual inesquecível. Além da beleza, a gruta é um importante sítio paleontológico, onde foram encontrados fósseis de animais pré-históricos.

O fundo do lago azul abriga fósseis de animais já extintos, como a preguiça-gigante Hudson Garcia/Setur Bonito

Caverna do Diabo, São Paulo

Situada no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado, esta é uma das maiores cavernas do estado. Com mais de seis quilômetros de extensão mapeados, seu roteiro turístico é totalmente adaptado, com passarelas, corrimãos e iluminação especial. As formações de estalactites e estalagmites são grandiosas e receberam nomes curiosos, como “Guardião” e “Torre de Pisa”.

As grandes colunas calcíticas e a variedade de espeleotemas da caverna são atrações para visitantes cavernadodiabo.com/Reprodução

Parque Nacional do Peruaçu, Minas Gerais

Reconhecido como patrimônio mundial pela Unesco em julho de 2025, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um tesouro arqueológico e espeleológico localizado no norte do estado. Suas cavernas se destacam pelas dimensões monumentais e pela presença de arte rupestre com milhares de anos. A Gruta do Janelão, por exemplo, possui um dos maiores pórticos de caverna do mundo, com mais de 100 metros de altura.

Petar, São Paulo

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar) é um dos locais com maior concentração de cavernas no Brasil, com mais de 350 catalogadas. Localizado entre os municípios de Apiaí e Iporanga, oferece roteiros para todos os níveis de aventureiros. A Caverna de Santana é uma das mais famosas pela riqueza e variedade de suas formações rochosas.

A Caverna de Santana é uma das mais ornamentadas cavernas do estado de São Paulo Ricardo de Souza Martinelli/Guia de Áreas Protegidas

Chapada Diamantina, Bahia

No Parque Nacional da Chapada Diamantina, é possível fazer um roteiro subterrâneo memorável. O Poço Azul, também chamado de Gruta Azul ou Poço Encantado ou Gruta Azul, chama a atenção pelo tom que adquire com o reflexo do céu. O espaço encanta ainda mais com o feixe de luz que entra na gruta durante o início da tarde, entre os meses de fevereiro e outubro.

O feixe de luz entra na Gruta Azul durante o início da tarde, entre os meses de fevereiro e outubro chapadadiamantinabahia.com

Já a Gruta da Pratinha oferece uma experiência diferente. O atrativo principal é a flutuação em suas águas cristalinas. Equipado com colete e snorkel, o visitante percorre um trecho do rio subterrâneo, observando peixes e as formações rochosas sob a água. A visibilidade é impressionante e a sensação é de flutuar em um aquário natural.

Caverna Aroe Jari, Mato Grosso

Sendo a maior caverna de arenito do Brasil, a Aroe Jari está na Chapada dos Guimarães. Seu nome, em dialeto bororo, significa “morada das almas”. O circuito de visitação leva a diferentes salões, incluindo a Lagoa Azul e o “Salão do Chuveiro”, onde uma cachoeira desce pelo teto da caverna.

A Caverna Aloe Jari é formada com várias bifurcações e salas complexodecavernasaroejari.com.br

Gruta de Ubajara, Ceará

No Parque Nacional de Ubajara, esta gruta é um dos principais pontos turísticos da Serra da Ibiapaba. O acesso à entrada da caverna pode ser feito por um teleférico, que oferece uma vista panorâmica da região, ou por trilhas. No interior, guias conduzem os visitantes por salões iluminados que revelam formações rochosas esculpidas pela natureza ao longo de milhões de anos.

A Gruta do Ubajara é o mais importante patrimônio espeleológico do Ceará Gentil Barreira/Setur Ceará

