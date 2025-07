Confira as atrações do Parque do Peruaçu, novo patrimônio mundial de MG

Situado entre os municípios de Januária e Itacarambi, no Norte de Minas, a 662 quilômetros de Belo Horizonte, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um dos patrimônios naturais mais importantes do Brasil, reconhecido no domingo passado (13/7), pela Unesco, como Patrimônio Natural Mundial, com vestígios de ocupação humana que datam de 12 mil anos. Compreende um conjunto de sítios arqueológicos, com mais de 180 cavernas e grutas reconhecidas. A área total do parque é de 156 mil hectares. Confira as principais atrações:

Gruta do Janelão

Gruta do Janelão Manoel Freitas/ICMBio/Divulgação

A Gruta do Janelão, um dos cartões portais do Peruaçu, tem galerias que ultrapassam 100 metros de altura e de largura, iluminadas por “claraboias” naturais que formam pequenos bosques internos cortados pelo curso do rio Peruaçu. No local, encontra-se também a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo, com aproximadamente 28 metros. O percurso foi ampliado recentemente e é possível acessar a zona escura da gruta, uma outra experiência considerada magnífica.



Trilha do Arco do André

Trilha do Arco do André Mariana Xavier Dutra/Divulgação

Ideal para aventureiros. São cerca de 8km de percurso sem muita infraestrutura, com mirantes espetaculares como o das Cinco Torres, e passagem por cavernas como Troncos e Cascudos, onde o rio Peruaçu atravessa fundos calcários, formando espelhos d’água verdeesmeralda.

Gruta Bonita

Gruta Bonita Rui Faquini/Reprodução

Caverna totalmente escura, com passarelas, repleta de formações espeleológicas (estalactites, estalagmites, travertinos, entre outras). Um dos destaques é o “Salão Vermelho”, coberto por sedimentos avermelhados.

Gruta do Índio

Gruta do Índio ICMBio/Divulgação

Fácil acesso por passarela. Apresenta belíssimos painéis de arte rupestre que se estendem até o teto. O local também oferece vista para a entrada da Gruta do Janelão por um mirante elevado.

Lapa do Boquete

Lapa do Boquete Cida Santana/Divugação

Sítio arqueológico de extrema relevância. Abriga evidências de sepultamentos pré-históricos e silo de armazenamento, com vestígios de até 12.000 anos atrás.

Lapa dos Desenhos

Lapa dos desenhos ICMBio/Divulgação

Possui painéis rupestres impressionantes em diversas técnicas e estilos, exibindo a riqueza cultural ancestral do vale. A trilha segue margeando o rio e passa por matas de galeria e regiões mais secas.





Gruta do Rezar

Caminho da Lapa do Rezar ICMBio/Divulgação

Entrada majestosa com claraboia e cânion do rio. Abriga pinturas e gravuras rupestres bastante conservadas. Exige esforço maior (mais de 500 degraus) até seu salão de entrada de 90?×?40?metros. No passado, romeiros da região acessavam a gruta para rezar.

Gruta do Caboclo

Gruta do Caboclo ICMBio/Divulgação

Concentra pinturas rupestres do “estilo caboclo”, exclusivas do Vale do Peruaçu. A trilha também passa por mirantes com belas vistas da vegetação local.

Gruta do Carlúcio

Gruta do Carlúcio ICMBio/Divulgação

Trilha que passa por mirantes mostrando a transição entre mata seca, cactos e mata de galeria. A caverna propriamente dita possui rochas caídas do teto, demonstrando seu papel no processo geológico.

Rica culinária

Além das belezas naturais, a região do Parque Nacional Cavernas do Vale do Peruaçu conta com uma rica culinária, com pratos regionais. Entre os “atrativos” o arroz cremoso com carne seca e pequi, carne de sol com banana verde, peixes do Rio São Francisco e doces regionais.