Parque do Peruaçu: título mundial impulsiona visitação

O reconhecimento ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu com o título de Patrimônio Natural Mundial, oficializado domingo (13/7) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em sua sede, em Paris, já provoca o aumento de visitas ao conjunto de 114 sítios arqueológicos, situado entre os municípios de Januária (MG), Itacarambi (MG) e São João das Missões (MG), no Norte do estado.

“No domingo, com a conquista do selo da Unesco, já recebi muitas mensagens com pedidos de reservas. Com certeza, teremos um aumento de visitantes o ano todo”, afirma Kescia Madureira, proprietária da Pousada Recanto das Pedras, localizada a dois quilômetros da entrada do Parque do Peruaçu, em Itacarambi.

O Vale do Peruaçu conta com um cenário encantador, formações rochosas esculpidas ao longo de milhões de anos, com imensas grutas e cavernas, um rio subterrâneo de 21 quilômetros, abrigando a maior estalactite do mundo – a “perna da bailarina”, com 28 metros de altura, o equivalente a um prédio de nove andares, além de uma infinidade de pinturas rupestres, com sinais da presença humana há mais de 12 mil anos.

Toda essa beleza contribuiu para que o Comitê da Unesco, formado por representantes de 22 países, aprovasse, por unanimidade, o título de patrimônio mundial para o Cânion do Rio Peruaçu. Agora, empreendedores como donos pousadas, hotéis, restaurantes, guias e proprietários de receptivos turísticos esperam que, da mesma forma que impressionou os membros do comitê da entidade das Nações Unidas, o parque venha atrair um número de visitantes cada vez maior, fazendo elevar os empregos e a circulação de dinheiro na região.

Adailton José de Santana Oliveira, condutor (guia) de turistas no Parque do Peruaçu há 11 anos, também já percebe a mudança na procura e na efetivação de visitas ao acervo de sítios arqueológicos por conta do reconhecimento mundial. “Somente com a divulgação da candidatura (ao título de patrimônio da humanidade), antes mesmo do recebimento do selo da Unesco, o parque já tinha um aumento de visitantes”, afirma Adailton, conhecido popularmente na região como “Joe Cavernas”.

Ele lembra que o número de visitas à área de sítios arqueológicos, grutas, cavernas, rio subterrâneo e pinturas rupestres chegou a 14.603 em 2024 - aumento de 19% em relação ao ano anterior. Neste ano, a estimativa é de que o Peruaçu receba 20 mil turistas até dezembro, um salto de quase 40%. “Joe Cavernas” ressalta que, na atual “alta temporada” (em junho e julho), o Parque do Peruaçu está recebendo uma média de 240 visitantes por dia. “A maioria vem de Belo Horizonte e de São Paulo”, assinala o condutor.

Como são as visitas

Os passeios ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu são coordenados pelo Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração da área protegida. Todas as visitas ao parque devem ser agendadas pelo site do ICMBio, que limita a quantidade diária de pessoas nas visitas às trilhas e acessar os atrativos.

O parque funciona de 8h às 18h, de terça-feira a domingo. A entrada é permitida somente até 14h, exceto no Arco do André, onde o acesso é permitido até o meio-dia. As visitas ao Parque só podem ser feitas com acompanhamento de um condutor/guia, que cobra, em média, R$ 500 para grupos de até cinco pessoas, em uma visita diária. Há possibilidade ainda de fechar um pacote por R$ 1,6 mil para três dias de visitação. Conforme “Joe Cavernas”, esses dias são suficientes para percorrer 23 quilômetros de trilhas do parque, com a caminhada iniciando às 8h e se encerrando às 14h.

Infraestrutura

Os empreendedores e lideranças da região do Peruaçu esperam o incremento do turismo com o recebimento do selo mundial da Unesco. Mas a região tem infraestrutura capaz de atender o aumento da demanda de visitantes, especialmente quanto à hospedagem e alimentação?

“ Sim, existem pequenas pousadas no entorno do Parque do Peruaçu e hotéis nas cidades de Januária e Itacarambi. Todos os estabelecimentos servem comida caseira. Há também restaurantes nas cidades e no entorno do parque que servem uma ótima comida tradicional, como peixe e frango caipira. Você também encontra artesanato”, destaca o empresário e espeleólogo Leonardo Giunco, integrante do Conselho Consultivo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que participou ativamente do processo da candidatura a Patrimônio Mundial, uma luta travada ao longo de 27 anos.

Giunco fala também sobre o perfil de visitantes que vão conhecer os sítios arqueológicos. “Existem dois perfis de visitantes. Muitos são pesquisadores. Mas os turistas são em maior número. No último ano, o número de turistas internacionais, especialmente de americanos, europeus e asiáticos, aumentou consideravelmente. O parque é muito procurado. Por isso, recomenda-se agendar com bastante antecedência, sobretudo em período de férias e feriados”, recomenda o espeleólogo.

O Sebrae Minas informa que tem promovido uma série de capacitações e treinamentos dos donos de pousadas, restaurantes e de receptivos do “Território do Peruaçu”, preparando os empreendedores para receber bem os turistas. As ações são implementadas pelo Sebrae por meio dos programas Prepara Gastronomia e Checkin Turismo.