Conheça os 5 rios mais cristalinos do Brasil para você visitar

As águas cristalinas do Rio Azuis, no Tocantins, colocaram o Brasil no mapa dos destinos com rios de transparência impressionante. A fama do menor rio do país, no entanto, é apenas a porta de entrada para um universo de verdadeiros aquários naturais espalhados por diferentes regiões. Se você busca a sensação de flutuar em águas puras, cercado por peixes coloridos, saiba que há outras opções tão ou mais espetaculares para conhecer.

Esses paraísos aquáticos oferecem experiências únicas de contato com a natureza, onde a visibilidade da água transforma um simples mergulho em uma memória inesquecível. Preparamos uma lista com cinco rios que se destacam pela cristalinidade e que merecem um lugar no seu roteiro de viagens pelo Brasil.

Leia Mais

Os rios mais transparentes do Brasil

Rio Azuis (Aurora do Tocantins, TO)

Considerado o menor rio do Brasil e o terceiro menor do mundo, o Rio Azuis impressiona pelo tom azul-turquesa de suas águas, que brotam de rochas calcárias. Com uma extensão de apenas 147 metros, o local é um convite para um banho relaxante em meio à vegetação do cerrado. A temperatura da água é agradável durante todo o ano, tornando o poço um refúgio perfeito na região das Serras Gerais.

Rio da Prata (Jardim, MS)

Localizado perto de Bonito, o Rio da Prata proporciona uma das flutuações mais famosas do país. O passeio começa com uma trilha leve pela mata ciliar e segue por um percurso de quase dois quilômetros descendo o rio. A sensação é a de estar dentro de um aquário gigante, nadando ao lado de dezenas de espécies de peixes, como piraputangas e dourados, em uma água com visibilidade impressionante.

Rio Sucuri (Bonito, MS)

Disputando o título de rio mais cristalino do Brasil, o Sucuri oferece uma experiência de flutuação suave e contemplativa. Por ter uma correnteza leve, o visitante desce o rio quase sem esforço, apenas observando a vida aquática e a vegetação submersa. A transparência é tanta que, em muitos pontos, a impressão é de estar flutuando no ar, sobrevoando o fundo do rio.

Aquário Encantado (Nobres, MT)

Este destino em Mato Grosso faz jus ao nome. A atração principal é uma nascente que forma uma piscina natural de um azul profundo e vibrante, repleta de peixes. A experiência combina a flutuação no Aquário Encantado com a descida pelo Rio Salobra, onde é possível observar a diversidade da fauna local. Nobres é frequentemente comparada a Bonito, mas com um perfil ainda mais rústico.

Rio Formoso (Bonito, MS)

Principal curso d'água de Bonito, o Rio Formoso oferece diversas opções de passeios em suas margens. Em alguns trechos, é possível praticar flutuação em águas calmas e transparentes. Em outros, a aventura fica por conta de passeios de bote, stand-up paddle e caiaque, passando por pequenas cachoeiras e corredeiras. Sua versatilidade o torna um dos rios mais procurados da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.