5 sites e apps para encontrar passagens aéreas mais baratas

Planejar uma viagem e encontrar passagens aéreas com preços acessíveis pode parecer uma tarefa complexa. Com a variação constante de tarifas e a grande quantidade de ofertas, saber onde e quando procurar faz toda a diferença para o orçamento. Felizmente, a tecnologia oferece ferramentas poderosas que monitoram voos e encontram as melhores oportunidades em tempo real.

Disponíveis como sites e aplicativos para celular, essas plataformas funcionam como grandes buscadores, comparando os preços de centenas de companhias aéreas e agências de turismo simultaneamente. Com recursos como alertas de preços e calendários flexíveis, eles se tornaram aliados indispensáveis para quem deseja economizar. A seguir, conheça cinco plataformas essenciais para encontrar passagens mais baratas.

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Google Voos Integrado ao buscador do Google, é uma das ferramentas mais completas e ágeis. Seu principal destaque é a funcionalidade de explorar destinos em um mapa, mostrando os preços mais baixos para diversas cidades a partir do seu local de origem. O calendário de preços também é um recurso valioso, pois permite visualizar facilmente quais dias do mês oferecem as tarifas mais econômicas para a rota desejada. A plataforma também oferece filtros avançados de bagagem e permite escolher entre as opções mais baratas ou os melhores voos considerando conforto e duração.

Skyscanner Um dos mais populares do mundo, o Skyscanner é um buscador que varre os preços em inúmeras companhias aéreas e agências online. Seu grande diferencial é a opção de busca para “qualquer lugar”, ideal para viajantes flexíveis que buscam inspiração com base nos melhores custos. A plataforma também permite criar alertas para monitorar a variação de preços de um voo específico.

Kayak Além de comparar preços de voos, o Kayak oferece um recurso interessante de previsão de preços. Com base em dados históricos, a ferramenta sugere se a tendência para aquela rota é de alta ou de baixa, ajudando a decidir o melhor momento para a compra. O serviço também permite filtrar buscas por voos com ou sem bagagem despachada, o que garante mais transparência nos custos.

Mundi O Mundi é uma plataforma brasileira que se destaca pela sua interface simples e pela rapidez na busca. Ele compara ofertas de voos, hotéis e aluguel de carros, apresentando os resultados de forma clara e objetiva. É uma excelente opção para quem busca uma pesquisa direta, sem muitos filtros complexos, mas com uma ampla base de dados para garantir bons preços.

Momondo Com um design visualmente atrativo, o Momondo facilita a identificação das melhores ofertas e permite comparar preços de diferentes companhias aéreas. A plataforma é conhecida por apresentar os resultados de forma clara, ajudando o usuário a visualizar as opções mais vantajosas em um só lugar.

Para maximizar a economia, uma dica valiosa é utilizar mais de uma plataforma durante a pesquisa. Como cada ferramenta pode ter parcerias e algoritmos diferentes, comparar os resultados em dois ou três sites aumenta significativamente as chances de encontrar a oferta mais barata disponível para o seu destino.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.