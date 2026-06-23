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5 sites e apps para encontrar passagens aéreas mais baratas

Planejar com antecedência e usar as ferramentas certas pode garantir uma grande economia; conheça plataformas que te ajudam a monitorar os melhores preços

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/06/2026 15:21

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5 sites e apps para encontrar passagens aéreas mais baratas
Ferramentas digitais auxiliam na busca por passagens aéreas acessíveis, facilitando a realização de viagens e o planejamento de voos. crédito: Pexels/ K

Planejar uma viagem e encontrar passagens aéreas com preços acessíveis pode parecer uma tarefa complexa. Com a variação constante de tarifas e a grande quantidade de ofertas, saber onde e quando procurar faz toda a diferença para o orçamento. Felizmente, a tecnologia oferece ferramentas poderosas que monitoram voos e encontram as melhores oportunidades em tempo real.

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Disponíveis como sites e aplicativos para celular, essas plataformas funcionam como grandes buscadores, comparando os preços de centenas de companhias aéreas e agências de turismo simultaneamente. Com recursos como alertas de preços e calendários flexíveis, eles se tornaram aliados indispensáveis para quem deseja economizar. A seguir, conheça cinco plataformas essenciais para encontrar passagens mais baratas.

Leia Mais

  1. Google Voos

    Integrado ao buscador do Google, é uma das ferramentas mais completas e ágeis. Seu principal destaque é a funcionalidade de explorar destinos em um mapa, mostrando os preços mais baixos para diversas cidades a partir do seu local de origem. O calendário de preços também é um recurso valioso, pois permite visualizar facilmente quais dias do mês oferecem as tarifas mais econômicas para a rota desejada. A plataforma também oferece filtros avançados de bagagem e permite escolher entre as opções mais baratas ou os melhores voos considerando conforto e duração.

  2. Skyscanner

    Um dos mais populares do mundo, o Skyscanner é um buscador que varre os preços em inúmeras companhias aéreas e agências online. Seu grande diferencial é a opção de busca para “qualquer lugar”, ideal para viajantes flexíveis que buscam inspiração com base nos melhores custos. A plataforma também permite criar alertas para monitorar a variação de preços de um voo específico.

  3. Kayak

    Além de comparar preços de voos, o Kayak oferece um recurso interessante de previsão de preços. Com base em dados históricos, a ferramenta sugere se a tendência para aquela rota é de alta ou de baixa, ajudando a decidir o melhor momento para a compra. O serviço também permite filtrar buscas por voos com ou sem bagagem despachada, o que garante mais transparência nos custos.

  4. Mundi

    O Mundi é uma plataforma brasileira que se destaca pela sua interface simples e pela rapidez na busca. Ele compara ofertas de voos, hotéis e aluguel de carros, apresentando os resultados de forma clara e objetiva. É uma excelente opção para quem busca uma pesquisa direta, sem muitos filtros complexos, mas com uma ampla base de dados para garantir bons preços.

  5. Momondo

    Com um design visualmente atrativo, o Momondo facilita a identificação das melhores ofertas e permite comparar preços de diferentes companhias aéreas. A plataforma é conhecida por apresentar os resultados de forma clara, ajudando o usuário a visualizar as opções mais vantajosas em um só lugar.

Para maximizar a economia, uma dica valiosa é utilizar mais de uma plataforma durante a pesquisa. Como cada ferramenta pode ter parcerias e algoritmos diferentes, comparar os resultados em dois ou três sites aumenta significativamente as chances de encontrar a oferta mais barata disponível para o seu destino.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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