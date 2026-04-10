Os 3 melhores aplicativos para monitorar preços de passagens aéreas

Encontrar passagens aéreas com preços acessíveis pode ser um desafio diante da variação constante nos preços. Felizmente, a tecnologia pode ser uma grande aliada nessa busca. Ferramentas digitais monitoram as tarifas em tempo real e avisam o momento ideal para a compra, ajudando a economizar de forma inteligente.

Esses aplicativos funcionam como assistentes pessoais de viagem. Basta definir o destino e as datas desejadas para que eles façam o trabalho pesado: comparar preços em centenas de companhias aéreas e agências de turismo. Conheça três opções eficientes e gratuitas que podem fazer a diferença no seu orçamento.

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Google Voos

Integrado ao ecossistema do Google, o Voos (ou Google Flights) é uma das ferramentas mais poderosas e simples de usar. Sua principal vantagem é a clareza das informações. A plataforma exibe um calendário de preços e um gráfico com o histórico de tarifas para a rota pesquisada, permitindo identificar visualmente os dias mais baratos para viajar.

Ao ativar o monitoramento para um trecho específico, você recebe notificações por e-mail sempre que o valor da passagem sofrer uma alteração significativa. O serviço é totalmente gratuito e funciona diretamente no navegador do celular ou computador, exigindo apenas o login em uma conta Google para criar os alertas.

Skyscanner

O Skyscanner é conhecido por sua flexibilidade. Se você ainda não tem um destino definido, pode usar a função "Explorar qualquer lugar" para descobrir os voos mais baratos saindo do seu aeroporto de origem. Essa funcionalidade é ideal para quem busca uma viagem de oportunidade sem gastar muito.

A plataforma também permite a criação de alertas de preços personalizados, que avisam quando as tarifas caem. Outro recurso útil é a busca pelo "mês mais barato", que mostra qual é a época mais econômica para visitar um determinado local. A ferramenta é gratuita e está disponível como site e aplicativo para iOS e Android, sendo necessário criar um cadastro para salvar os alertas.

Kayak

O Kayak se destaca por sua ferramenta de previsão de preços. Com base em dados históricos e tendências de mercado, o aplicativo sugere se você deve comprar a passagem imediatamente ou esperar uma possível queda no valor, com uma recomendação de "Compre agora" ou "Aguarde".

Além de criar alertas, o Kayak oferece a opção "Explore", um mapa interativo que mostra os preços de voos para vários destinos a partir de um orçamento definido. Disponível gratuitamente na web e em aplicativos para iOS e Android, a plataforma exige um cadastro para o monitoramento de preços e também consolida pacotes de viagem, incluindo hotéis e aluguel de carros.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.