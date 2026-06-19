Morar em Praia Grande: quanto custa o metro quadrado na cidade?

O sonho de morar perto da praia tem levado muitos a olhar para Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A cidade, conhecida pela sua extensa orla e infraestrutura em expansão, oferece opções de imóveis que podem ser mais acessíveis do que em outras localidades litorâneas. Os valores, no entanto, variam bastante conforme o bairro e a proximidade do mar.

Analisar o preço do metro quadrado é o primeiro passo para entender o mercado local. Segundo levantamentos recentes de 2026, o valor médio para compra de um imóvel na cidade gira em torno de R$ 6.500. É importante notar que essa é uma referência geral, pois a localização exata e as características do imóvel influenciam diretamente no custo final.

Leia Mais

Quanto custa para comprar um imóvel?

Os bairros mais desejados e com melhor estrutura apresentam os valores mais altos. No Canto do Forte, por exemplo, o metro quadrado pode atingir entre R$ 10.000 e R$ 12.000 em imóveis de alto padrão, especialmente em apartamentos novos, com varanda gourmet e vista para o mar. A região é conhecida pela segurança e tranquilidade.

Em bairros centrais e com forte comércio, como Boqueirão e Guilhermina, o preço médio do metro quadrado fica entre R$ 7.000 e R$ 8.500. Essas áreas atraem quem busca praticidade e acesso a serviços. Já em bairros como Aviação, Tupi e Cidade Ocian, é possível encontrar opções mais econômicas, com o metro quadrado partindo de R$ 4.500.

E o valor do aluguel?

Para quem busca alugar, os preços também acompanham a valorização de cada bairro. Um apartamento de um dormitório em áreas mais afastadas pode ter um custo menor, enquanto unidades de dois quartos em locais como Boqueirão ou Guilhermina apresentam valores mais elevados. No Canto do Forte, o bairro mais valorizado, os aluguéis refletem o alto padrão da região, especialmente em condomínios com infraestrutura completa. É importante lembrar que esses valores geralmente não incluem taxas como condomínio e IPTU, que devem ser somadas ao custo mensal.

O crescimento de Praia Grande nos últimos anos é um fator que impulsiona o mercado. A cidade tem recebido investimentos em segurança, mobilidade e lazer, atraindo não apenas turistas, mas também novos moradores em busca de residência fixa. Essa combinação de infraestrutura e preços competitivos consolida o município como um dos principais destinos do litoral paulista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.