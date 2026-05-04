Por que Praia Grande virou um polo de investimento imobiliário em SP

Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, consolidou-se como um dos principais destinos para investimentos imobiliários no estado. O movimento, que se intensificou nos últimos anos, atrai tanto grandes construtoras quanto compradores em busca de uma nova moradia ou de uma oportunidade de valorização. A combinação de preços atrativos e um robusto plano de desenvolvimento urbano transformou a percepção sobre a cidade.

O que antes era visto predominantemente como um local de veraneio, hoje oferece uma estrutura completa para residência fixa. A cidade passou por uma significativa revitalização em sua orla, com a modernização de quiosques e a ampliação de ciclovias. Novos centros comerciais, escolas e unidades de saúde acompanham o crescimento populacional, garantindo mais comodidade aos moradores.

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O que explica a alta dos imóveis?

Diversos fatores contribuem para o aquecimento do mercado imobiliário em Praia Grande. A valorização é impulsionada por um conjunto de melhorias e condições favoráveis que tornam a cidade uma escolha estratégica para morar e investir.

Preços competitivos: em comparação com cidades vizinhas como Santos e Guarujá, o metro quadrado em Praia Grande ainda é mais acessível, o que atrai investidores e famílias que buscam um melhor custo-benefício.

Investimento em infraestrutura: o poder público tem realizado obras de mobilidade urbana e saneamento básico. A modernização da iluminação pública e a criação de parques também contribuem para a qualidade de vida.

Proximidade com a capital: a facilidade de acesso a São Paulo, por meio do sistema Anchieta-Imigrantes, torna a cidade uma opção viável para quem trabalha em modelo híbrido ou remoto.

Segurança aprimorada: a prefeitura investiu em sistemas de monitoramento por câmeras e no aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, o que melhora a percepção de segurança entre os moradores.

Essa transformação alterou o perfil do comprador de imóveis na região. Se antes o público era composto majoritariamente por turistas em busca de uma segunda residência para as férias, agora há uma demanda crescente por famílias que escolhem Praia Grande como seu lar definitivo. O fenômeno é impulsionado por quem busca fugir dos grandes centros urbanos sem abrir mão de serviços essenciais.

O crescimento do trabalho remoto também desempenha um papel fundamental nesse cenário. A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar permitiu que muitas pessoas trocassem a agitação da capital pela tranquilidade do litoral, encontrando em Praia Grande um equilíbrio entre custo, infraestrutura e bem-estar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.