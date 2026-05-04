Assine
overlay
Início Trends
economia

Por que Praia Grande virou um polo de investimento imobiliário em SP

A cidade do litoral paulista tem atraído construtoras e compradores; entenda os fatores que explicam a valorização dos imóveis na região

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
04/05/2026 16:50

compartilhe

SIGA
×
Por que Praia Grande virou um polo de investimento imobiliário em SP
A orla de Praia Grande evidencia o desenvolvimento urbano e a valorização imobiliária que atraem moradores e investidores. crédito: Pexels/ Juan Pablo Daniel

Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, consolidou-se como um dos principais destinos para investimentos imobiliários no estado. O movimento, que se intensificou nos últimos anos, atrai tanto grandes construtoras quanto compradores em busca de uma nova moradia ou de uma oportunidade de valorização. A combinação de preços atrativos e um robusto plano de desenvolvimento urbano transformou a percepção sobre a cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O que antes era visto predominantemente como um local de veraneio, hoje oferece uma estrutura completa para residência fixa. A cidade passou por uma significativa revitalização em sua orla, com a modernização de quiosques e a ampliação de ciclovias. Novos centros comerciais, escolas e unidades de saúde acompanham o crescimento populacional, garantindo mais comodidade aos moradores.

Leia Mais

O que explica a alta dos imóveis?

Diversos fatores contribuem para o aquecimento do mercado imobiliário em Praia Grande. A valorização é impulsionada por um conjunto de melhorias e condições favoráveis que tornam a cidade uma escolha estratégica para morar e investir.

  • Preços competitivos: em comparação com cidades vizinhas como Santos e Guarujá, o metro quadrado em Praia Grande ainda é mais acessível, o que atrai investidores e famílias que buscam um melhor custo-benefício.

  • Investimento em infraestrutura: o poder público tem realizado obras de mobilidade urbana e saneamento básico. A modernização da iluminação pública e a criação de parques também contribuem para a qualidade de vida.

  • Proximidade com a capital: a facilidade de acesso a São Paulo, por meio do sistema Anchieta-Imigrantes, torna a cidade uma opção viável para quem trabalha em modelo híbrido ou remoto.

  • Segurança aprimorada: a prefeitura investiu em sistemas de monitoramento por câmeras e no aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, o que melhora a percepção de segurança entre os moradores.

Essa transformação alterou o perfil do comprador de imóveis na região. Se antes o público era composto majoritariamente por turistas em busca de uma segunda residência para as férias, agora há uma demanda crescente por famílias que escolhem Praia Grande como seu lar definitivo. O fenômeno é impulsionado por quem busca fugir dos grandes centros urbanos sem abrir mão de serviços essenciais.

O crescimento do trabalho remoto também desempenha um papel fundamental nesse cenário. A possibilidade de trabalhar de qualquer lugar permitiu que muitas pessoas trocassem a agitação da capital pela tranquilidade do litoral, encontrando em Praia Grande um equilíbrio entre custo, infraestrutura e bem-estar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay