Morar na Savassi: quanto custa o m² no bairro mais charmoso de BH

Morar na Savassi, um dos endereços mais charmosos e cobiçados de Belo Horizonte, continua a ser um sonho de alto custo. Segundo o índice FipeZAP de novembro de 2025, o preço médio do metro quadrado (m²) na região atingiu R$ 18.000, consolidando o bairro como uma das áreas mais valorizadas da capital mineira. O valor, no entanto, varia significativamente: apartamentos compactos podem ultrapassar R$ 20.000/m², refletindo uma demanda aquecida por unidades menores e uma oferta limitada.

A localização privilegiada é o principal fator que sustenta esses números. Situada na Região Centro-Sul, a Savassi oferece acesso rápido a importantes avenidas, como a do Contorno e a Nossa Senhora do Carmo, além de estar a poucos minutos do centro da capital mineira. Essa conveniência de deslocamento é um atrativo para quem busca otimizar a rotina.

O estilo de vida que o bairro proporciona também contribui para sua valorização. A região é um polo de gastronomia, cultura e comércio, com uma infinidade de bares, restaurantes, lojas de grife, cinemas e teatros. A Praça Diogo de Vasconcelos, conhecida como Praça da Savassi, é o coração do bairro, um ponto de encontro que resume a atmosfera vibrante do local.

O que justifica os preços?

Além da infraestrutura completa, a Savassi combina o agito de um centro comercial com a tranquilidade de ruas arborizadas. Essa dualidade atrai diferentes perfis de moradores, desde jovens em busca de praticidade até famílias que não abrem mão de uma boa localização. A sensação de segurança e a possibilidade de fazer quase tudo a pé são diferenciais importantes.

A escassez de terrenos para novas construções é outro elemento que impulsiona os preços. Com poucos lançamentos imobiliários, a procura por apartamentos já existentes se intensifica, mantendo o mercado aquecido e resultando em uma valorização de aproximadamente 14,4% nos últimos 12 meses, conforme dados de dezembro de 2024. Os imóveis disponíveis variam desde apartamentos mais antigos e espaçosos, em prédios sem elevador, até unidades de alto padrão em edifícios modernos com infraestrutura completa.

Essa combinação de fatores faz com que o investimento em um imóvel na Savassi seja visto como seguro e com grande potencial de valorização. A reputação do bairro, construída ao longo de décadas, garante que a demanda se mantenha alta, independentemente das flutuações do mercado imobiliário em outras áreas da cidade.

