Confira os bairros de BH em que o aluguel mais valorizou no último ano

Os bairros cujos aluguéis mais valorizaram em Belo Horizonte nos últimos 12 meses foram o Barro Preto, o São Pedro e o Santa Efigênia, todos com altas superiores a 40% no valor médio do metro quadrado. Os dados estão na pesquisa referente a janeiro publicada pela plataforma Quinto Andar. Com essa valorização, esses bairros agora figuram na lista dos 10 bairros com maiores valores de aluguel na capital mineira.

“É difícil apontar uma única razão para a valorização em diferentes regiões da cidade. Mas, 91% dos bairros analisados na capital mineira tiveram uma valorização nesse último ano, um movimento homogêneo, com pouquíssimas exceções”, afirmou Thiago Reis, gerente de Dados do Quinto Andar. O Barro Preto, na Região Central de Belo Horizonte, foi o bairro que mais valorizou o aluguel nos últimos 12 meses. Com uma média de R$ 63,50 do metro quadrado, a alta nesse período foi de 47,7%.







De acordo com a Quinto Andar, o bairro tradicionalmente conhecido como o polo da moda de Belo Horizonte tem passado por uma revitalização de seu perfil residencial, com a modernização de edifícios e uma oferta de unidades que privilegiam a praticidade. Pela localização central, o Barro Preto também atrai profissionais que buscam reduzir seu tempo de deslocamento e valorizam a infraestrutura de serviços instalada.



Na sequência, o bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi o segundo com o aluguel mais valorizado ao longo de 2025. Com alta de 46,8%, o preço médio do metro quadrado é de R$ 65,10. Segundo a plataforma de imóveis, o bairro mistura um perfil residencial sofisticado, com imóveis com vista privilegiada da cidade, a uma vida cultural efervescente proporcionada pela proximidade a polos de lazer. Essas características atraem o público que busca exclusividade sem abrir mão da centralidade.

O terceiro bairro que teve o preço do aluguel mais valorizado nos últimos 12 meses foi o Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte. A alta foi de 41,8%, com R$ 53,80 de valor médio do metro quadrado. Na análise da Quinto Andar, o bairro abriga um centro dinâmico de serviços, incluindo a principal área hospitalar da capital mineira. Essa diversidade faz com que a localidade atenda de estudantes a profissionais, boa parte do setor de saúde. Os destaques da região são a infraestrutura de mobilidade e a proximidade com grandes centros de compras.

Completam o ranking dos bairros de Belo Horizonte que mais valorizaram o preço do aluguel no último ano: Centro (39,9%), Anchieta (33,7%), Serra (33,1%), Santo Agostinho (31,7%), Sagrada Família (28,5%), Santa Mônica (27,3%) e Prado (26,3%). Já os bairros que mais desvalorizaram na capital mineira em 2025 foram Funcionários (-6,9%), Luxemburgo (-4,2%) e Camargos (-1,7%).

O valor médio do metro quadrado para aluguel em Belo Horizonte é de R$ 44,62, com 14,12% de aumento nos últimos 12 anos. A área mais valorizada é dos imóveis de um quarto, com média de R$ 65,60 (com variação positiva de 15,15% ao longo do último ano), enquanto a dos de dois quartos custam em média R$ 42,49 (alta de 13,62%) e a dos de três quartos R$ 39,77 (alta de 13,61%).

De acordo com Thiago, o mercado de locação em Belo Horizonte está muito aquecido. “Nós temos no começo do ano o que chamamos de alta temporada do mercado imobiliário. É um período onde há maior oferta de imóveis disponíveis, e a busca também chega a aumentar mais de 20% nos três primeiros meses do ano. É um período marcado pelo planejamento familiar e pessoal. Muitos contratos de aluguel são renovados no começo do ano, e isso leva a uma troca de casa”, disse o gerente de Dados.

Fora a valorização, o estudo da Quinto Andar também aponta quais são os bairro mais caros de Belo Horizonte, com os valores do aluguel por metro quadrado: Lourdes (R$ 77,50), Savassi (R$ 72,50), Santo Agostinho (R$ 67,30), São Pedro (R$ 65,10), Anchieta (R$ 64,30), Barro Preto (R$ 63,50), Funcionários (R$ 55,10), Centro (R$ 54), Santa Efigênia (R$ 53,80) e Buritis (R$ 51,60).

Já para venda, o ranking dos bairros mais caros é diferente. O Santa Efigênia, por exemplo, que na lista dos bairros mais caros (em média) para aluguel está na oitava posição, aparece apenas na 41ª posição no ranking de venda, com a média do metro quadrado a R$ 5.464.

A pesquisa ainda mostra que não existe grande margem para negociação de desconto no valor do aluguel entre proprietários e inquilinos. O desconto médio em Belo Horizonte é de apenas 2,3%, medido a partir da diferença entre o preço anunciado e o efetivamente pago no contrato.

“Em BH, a variação média no preço do aluguel foi de 14% nos últimos 12 meses, bem acima da inflação. Quando a gente pega o percentual de desconto nas negociações, que é quase um termômetro do mercado, ele está em 2,3%, que é baixo, mais baixo que janeiro de 2025, o que mostra de fato uma movimentação muito grande, sem espaço para barganha”, disse o gerente de Dados.

Para dimensionar o impacto da mobília e da posse de garagem no preço dos imóveis alugados, o estudo traz um comparativo. Por exemplo, para um imóvel de um quarto, com 45 metros quadrados: se não tiver vaga e nem mobília, o aluguel médio varia entre R$ 1.400 e R$ 1.500; com uma vaga de garagem, esse preço já fica entre R$ 1.700 e R$ 1.900; com mobília, o preço vai de R$ 1.600 a R$ 1.700.

“Garagem e mobília fazem o preço subir bastante. Em bairros que são polos de serviço, encontrar um estacionamento da rua é difícil e caro. Ter uma vaga é sinônimo de conveniência e, dependendo do lugar, até de luxo. Em bairros que atraem estudantes e profissionais que querem morar perto do trabalho, eles muitas vezes buscam residências prontas para morar”, analisou Thiago Reis.