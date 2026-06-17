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Meu filho quer ser youtuber: guia para pais sobre a nova profissão

Saiba como apoiar, proteger e orientar crianças que sonham com a carreira de influenciador digital

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
17/06/2026 08:49

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Meu filho quer ser youtuber: guia para pais sobre a nova profissão
A criação de conteúdo online atrai jovens e exige atenção dos pais para garantir segurança e desenvolvimento saudável na era digital. crédito: Pexels/ Vitaly Gariev

Em 2026, o sonho de ser youtuber continua forte no imaginário de muitas crianças e adolescentes no Brasil. O que antes parecia um passatempo, hoje se consolida como uma carreira viável, impulsionada por exemplos de jovens influenciadores que transformaram a criatividade em conteúdo de sucesso. Para os pais, essa aspiração pode gerar tanto orgulho quanto preocupação.

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A boa notícia é que é possível apoiar esse interesse de forma segura e construtiva, transformando a curiosidade em uma oportunidade de aprendizado. O primeiro passo é entender o que está por trás do desejo da criança. A motivação é a criatividade, a vontade de se expressar, a busca por fama ou o desejo de se conectar com outras pessoas que compartilham dos mesmos gostos?

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Um diálogo aberto ajuda a alinhar expectativas e a definir limites claros desde o início. A criação de conteúdo pode ser uma atividade familiar, onde todos participam e aprendem juntos sobre roteiro, gravação e edição, fortalecendo os laços e garantindo um ambiente supervisionado para os primeiros passos no mundo digital.

Guia prático para pais

Apoiar não significa dar total liberdade. A segurança deve ser sempre a prioridade. Para ajudar nessa jornada, algumas diretrizes são fundamentais para proteger a criança e garantir que a experiência seja positiva:

  • Privacidade em primeiro lugar: nunca revele informações pessoais como nome completo, escola, endereço ou rotinas detalhadas. Use apelidos e evite mostrar a fachada de casa ou o uniforme escolar.

  • Supervisão de todo o conteúdo: assista e aprove tudo o que for gravado antes de publicar. O olhar de um adulto é essencial para identificar qualquer elemento que possa expor a criança a riscos.

  • Gerenciamento de comentários: no início, considere desativar os comentários ou usar filtros rigorosos. É importante preparar a criança para lidar com críticas e comentários negativos, ensinando que o mundo online tem suas complexidades.

  • Equilíbrio entre online e offline: estabeleça regras claras sobre o tempo dedicado à gravação, edição e interação nas redes. A vida de youtuber não pode atrapalhar os estudos, as brincadeiras e o convívio com amigos e família fora das telas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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