Controle parental: como proteger crianças e adolescentes online?

Com o acesso cada vez mais cedo de crianças e adolescentes à internet, a preocupação dos pais com a segurança digital tornou-se uma prioridade. As principais plataformas online costumam oferecer ferramentas para ajudar as famílias a monitorar e guiar a experiência dos jovens, garantindo um ambiente mais protegido.

Ativar os recursos de controle parental é um processo é simples que permite acompanhar o tempo de uso, filtrar conteúdos inadequados e gerenciar as interações de forma mais próxima, promovendo um uso mais consciente da tecnologia.

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Como ativar o controle parental nas redes sociais

As plataformas mais populares entre os jovens possuem sistemas de supervisão integrados, com a ativação geralmente feita a partir da conta do adulto, que envia um convite para vincular o perfil do menor. Veja o caminho nas principais redes:

Instagram: acesse seu perfil, vá em "Central da família" e procure pela opção "Supervisão”, onde é possível convidar a conta do seu filho para iniciar o monitoramento. A ferramenta permite definir um limite de tempo, ver quanto tempo ele passa no aplicativo, quem ele segue e quem o segue, além de receber notificações sobre novas conexões.

TikTok: o recurso se chama "Sincronização Familiar" e está disponível nas configurações de "Configurações e privacidade". É possível definir limites de tempo de tela, restringir o acesso a conteúdos inadequados e gerenciar quem pode enviar mensagens diretas.

YouTube: a plataforma oferece duas abordagens, o aplicativo YouTube Kids, voltado para crianças menores, e a criação de uma conta supervisionada no YouTube principal, gerenciada pelo Google Family Link. Com ela, os pais podem escolher entre três níveis de restrição de conteúdo, bloqueando vídeos inadequados para a idade.

Essas ferramentas são um apoio importante, mas não substituem o diálogo aberto sobre os perigos e as oportunidades do ambiente digital. Os responsáveis precisam assumir um papel ativo na formação digital dos filhos, combinando a tecnologia com a conversa para garantir uma navegação mais segura e consciente para todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.