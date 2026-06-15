Exposição dos filhos: o debate sobre a vida de crianças nas redes sociais

Qual é o limite para a exposição de crianças na internet? A prática de compartilhar a rotina dos filhos, conhecida como “sharenting” (junção de “share”, compartilhar, e “parenting”, parentalidade), é comum. Muitos pais usam as plataformas para criar uma espécie de diário digital, conectar-se com amigos e familiares ou até mesmo encontrar apoio em comunidades com interesses semelhantes, como em casos de desafios na saúde ou na educação.

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No entanto, a publicação de fotos, vídeos e informações detalhadas sobre a vida de uma criança cria uma pegada digital permanente, muitas vezes antes mesmo que ela tenha idade para consentir. Cada postagem contribui para um perfil online que a acompanhará por toda a vida, podendo influenciar suas relações sociais e até futuras oportunidades profissionais.

Os riscos da superexposição

A partilha excessiva de informações acende um alerta para a segurança. Detalhes como o uniforme da escola, a localização de parques frequentados ou a rotina da casa podem ser usados por pessoas mal-intencionadas. Além disso, as imagens podem ser utilizadas indevidamente em perfis falsos ou para a prática de crimes como o “digital kidnapping”, quando alguém se apropria das fotos de uma criança e finge ser seu pai ou mãe.

Outro ponto de atenção é o impacto psicológico. A criança pode se sentir pressionada a corresponder a uma imagem idealizada para as redes ou se tornar alvo de cyberbullying. No futuro, ela pode se sentir constrangida ou invadida por ter tido momentos íntimos ou vulneráveis expostos publicamente sem a sua autorização.

Dicas para compartilhar com segurança

Para os pais que desejam continuar compartilhando momentos, algumas medidas podem aumentar a proteção das crianças. Adotar um equilíbrio é a chave para aproveitar os benefícios das redes sociais sem colocar os filhos em situações de vulnerabilidade. Algumas práticas recomendadas são:

Configurar a privacidade: manter os perfis fechados e aprovar manualmente quem pode seguir a conta e ver as publicações.

Ocultar informações sensíveis: evitar postar fotos que mostrem o nome da escola, o endereço de casa ou dados que permitam a localização da criança.

Refletir antes de postar: perguntar a si mesmo se o conteúdo poderia causar constrangimento à criança no futuro ou se expõe alguma fragilidade dela.

Pedir permissão: a partir de certa idade, é importante perguntar à criança se ela se sente confortável com a publicação da foto ou do vídeo. Respeitar um "não" é fundamental. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.