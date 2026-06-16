Como planejar uma viagem de carro barata saindo de Belo Horizonte

Explorar destinos como Ouro Preto, Tiradentes, Serra do Cipó ou Inhotim de carro é uma ótima opção de passeio, mas com a gasolina alcançando médias de R$ 6,90 por litro em junho de 2026, os custos podem assustar. Com um bom planejamento, no entanto, é possível economizar e aproveitar a viagem sem comprometer o orçamento. A chave está em otimizar os gastos com combustível, hospedagem e alimentação.

Para organizar uma viagem econômica saindo de Belo Horizonte, o ideal é focar em cada etapa separadamente. Pequenas decisões, quando somadas, resultam em uma grande diferença no valor final gasto. Abaixo, separamos algumas dicas práticas para colocar isso em prática.

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Combustível: o maior vilão do bolso

O primeiro passo é traçar a rota com antecedência usando aplicativos de mapas como Google Maps ou Waze. Eles permitem visualizar o trajeto com e sem pedágios, além de estimar o consumo de combustível. Às vezes, um caminho um pouco mais longo, mas sem cobranças, pode ser mais vantajoso.

Antes de sair, faça uma revisão básica no veículo. Pneus calibrados e a troca de óleo em dia ajudam a reduzir o consumo. Dirigir de forma suave, sem acelerações ou freadas bruscas, também faz uma grande diferença no consumo ao longo do percurso.

Use aplicativos como o Waze para comparar os preços dos postos de gasolina em tempo real ao longo do caminho. Abastecer em cidades menores, fora dos grandes eixos rodoviários, geralmente garante um valor mais baixo. Para carros flex, vale a pena fazer o cálculo: se o preço do litro do etanol for até 70% do valor do litro da gasolina, ele é mais vantajoso. Considere também se cadastrar em programas de fidelidade das redes de postos, que podem oferecer descontos.

Hospedagem sem sustos

Se tiver flexibilidade, viaje durante a baixa temporada ou em dias de semana, de segunda a quinta-feira. Os preços de diárias em hotéis e pousadas costumam ser bem mais baixos fora de feriados e fins de semana, quando a procura aumenta.

Considere alternativas aos hotéis tradicionais. Pousadas mais simples ou o aluguel de imóveis por temporada podem oferecer um custo-benefício melhor, especialmente para famílias ou grupos. Plataformas como Airbnb e Booking.com permitem filtrar as opções por preço e ler avaliações de outros viajantes, facilitando a escolha.

Alimentação inteligente na estrada

Leve um cooler com água, sucos, frutas e lanches. Isso evita paradas em lojas de conveniência de postos de gasolina, que geralmente têm preços elevados. Preparar sanduíches para a primeira parte da viagem é uma estratégia simples e eficaz para economizar.

Pesquise por restaurantes locais e menos turísticos no seu destino. Estabelecimentos que oferecem prato feito ou self-service são ótimas opções para comer bem e barato. Caso a sua hospedagem tenha cozinha, prepare algumas refeições simples, como o café da manhã.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.