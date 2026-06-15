Visto para o Canadá: brasileiros precisam? Veja regras e como solicitar

Brasileiros que planejam uma viagem ao Canadá para turismo, negócios ou estudos curtos podem encontrar um processo mais simples do que imaginam. A necessidade de um visto tradicional ou de uma Autorização Eletrônica de Viagem (eTA) depende diretamente do perfil e do histórico de viagens do solicitante.

Entender a diferença entre os dois documentos é o primeiro passo para organizar a documentação corretamente e evitar surpresas. Cada um possui requisitos, custos e prazos distintos, sendo fundamental saber em qual categoria você se encaixa antes de comprar passagens ou reservar hotéis.

Leia Mais

O que é e quem pode solicitar o eTA?

A Autorização Eletrônica de Viagem, ou eTA, é uma permissão de entrada para cidadãos de países selecionados, incluindo o Brasil, que cumprem certos pré-requisitos. O documento é vinculado eletronicamente ao passaporte e válido por até cinco anos ou até a expiração do passaporte, o que ocorrer primeiro.

Para ser elegível ao eTA, o cidadão brasileiro precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:

Possuir um visto de visitante canadense emitido nos últimos 10 anos;

Ter um visto de não imigrante válido para os Estados Unidos;

Ser residente permanente nos Estados Unidos com um Green Card válido.

É importante notar que o eTA é válido apenas para quem chega ao Canadá por via aérea. A solicitação é feita online, diretamente no site oficial do governo canadense, e a aprovação costuma ser rápida, muitas vezes saindo em poucos minutos. O custo é de CAD 7 (aproximadamente R$ 35), significativamente menor que o do visto tradicional.

Quando o visto de turista é obrigatório?

O visto de turista, por sua vez, é exigido para os brasileiros que não se enquadram nos critérios para o eTA. A necessidade do documento também se aplica a quem planeja entrar no país por terra, como em uma viagem de carro vindo dos Estados Unidos, ou por mar, em um cruzeiro.

O procedimento para obter o visto é mais detalhado. Exige o preenchimento de formulários mais complexos, apresentação de documentos que comprovem vínculos e capacidade financeira, além da coleta de dados biométricos (impressões digitais e foto) em um dos Centros de Solicitação de Visto (VAC).

Tanto a solicitação do eTA quanto a do visto de turista devem ser realizadas exclusivamente no site oficial de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC). É essencial ter atenção para não utilizar sites de terceiros, que podem cobrar taxas extras ou ser fraudulentos.

Independentemente da modalidade, é fundamental que o passaporte brasileiro esteja válido durante todo o período da estadia. O planejamento com antecedência é a melhor forma de garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos na imigração. Recomenda-se solicitar o eTA com pelo menos 72 horas de antecedência e o visto tradicional com 3 a 6 meses de antecedência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.