Autorização eletrônica de viagem (eTA): O guia rápido para entrar no Canadá

A Autorização Eletrônica de Viagem, conhecida como eTA para o Canadá, é um requisito de entrada que passou a fazer parte do planejamento de quem embarca para o país por via aérea. Trata-se de uma medida de triagem antecipada, criada pelo governo canadense, que permite avaliar dados básicos do passageiro antes do embarque. O processo é feito on-line, costuma ser rápido e é voltado principalmente a viajantes de países isentos de visto tradicional.

Na prática, o eTA funciona como uma permissão digital vinculada ao passaporte, não sendo necessário qualquer carimbo físico. Apesar de simples, o documento segue regras específicas e precisa ser solicitado com atenção para evitar problemas no check-in ou no portão de embarque. O objetivo central é reforçar o controle de fronteiras, reduzir filas nos aeroportos e agilizar a checagem de informações de quem chega para turismo, negócios de curta duração, conexões aéreas ou visitas a familiares.

O que é o eTA Canadá e quem precisa dessa autorização?

O eTA Canadá é um tipo de visto eletrônico exigido para passageiros que viajam de avião e pertencem a nacionalidades consideradas isentas de visto de visitante tradicional. Em certos casos, alguns brasileiros também podem solicitar a autorização eletrônica, desde que preencham critérios estabelecidos pelo governo canadense, como ter tido um visto canadense de visitante válido nos últimos dez anos ou possuir visto americano não expirado. A análise é feita de forma automatizada, com base nas informações digitadas no formulário.

Quem não se enquadra nas condições para a autorização eletrônica de viagem precisa solicitar um visto comum em consulado ou centro de aplicação credenciado. Pessoas que chegam por via terrestre ou marítima, por exemplo, não utilizam o eTA, mas sim outras formas de permissão de entrada. Crianças e adolescentes que se enquadrem nas regras de isenção também precisam da autorização, já que o documento é emitido individualmente, sempre atrelado ao passaporte usado na viagem.

Brasileiros podem solicitar o eTA em casos específicos, sem visto tradicional – depositphotos.com / Krakenimages.com

Como funciona o processo de solicitação do eTA para o Canadá?

Para solicitar o eTA, o viajante acessa o site oficial do governo canadense, preenche um formulário em inglês ou francês e paga uma taxa on-line, geralmente com cartão de crédito. O formulário pede dados pessoais, número do passaporte, informações de contato e algumas perguntas de segurança relacionadas a histórico migratório, saúde e antecedentes. Após o envio, o sistema faz uma análise automática e, na maior parte dos casos, a resposta é liberada em poucos minutos.

A autorização eletrônica de viagem para o Canadá não é enviada em papel; a confirmação chega por e-mail e fica registrada eletronicamente vinculada ao passaporte informado. É recomendável guardar o e-mail de aprovação, mas o que realmente importa é que o número do passaporte seja corretamente associado ao eTA. Se houver renovação ou troca de passaporte, é necessário solicitar uma nova autorização, mesmo que o período de validade anterior ainda não tenha expirado.

Quais são os requisitos, validade e limitações do eTA?

O eTA costuma ter validade de até cinco anos, ou até a data de expiração do passaporte, o que ocorrer primeiro. Durante esse período, geralmente é possível fazer múltiplas visitas de curta duração, desde que sejam respeitadas as condições de permanência permitidas pelo status de visitante. O documento não autoriza trabalho formal no país e não substitui vistos específicos para estudo prolongado, residência temporária ou imigração permanente.

Entre os requisitos básicos, destacam-se:

Passaporte válido emitido por país elegível ao eTA ou que se enquadre nas regras especiais, como alguns casos de cidadãos brasileiros;

emitido por país elegível ao eTA ou que se enquadre nas regras especiais, como alguns casos de cidadãos brasileiros; Forma de pagamento on-line aceita pelo sistema oficial;

aceita pelo sistema oficial; E-mail ativo para receber a confirmação da Electronic Travel Authorization;

para receber a confirmação da Electronic Travel Authorization; Ausência de impedimentos migratórios ou de segurança identificados pelo governo canadense.

Mesmo com o eTA aprovado, a decisão final sobre a entrada é sempre tomada pelo agente de fronteira no aeroporto. O viajante deve estar preparado para apresentar comprovantes de hospedagem, passagem de retorno, recursos financeiros e demais documentos que demonstrem o propósito da viagem e o tempo planejado de estadia.

Passo a passo prático para solicitar a Autorização Eletrônica de Viagem

O caminho para obter o eTA costuma seguir uma sequência simples, que pode ser resumida em etapas:

Acessar o site oficial do governo do Canadá dedicado à solicitação do eTA; Verificar se o passaporte e a nacionalidade são elegíveis para a autorização eletrônica; Preencher o formulário com atenção, conferindo números, datas e grafia do nome; Responder às perguntas de admissibilidade exigidas no questionário; Efetuar o pagamento da taxa e aguardar o e-mail de resposta; Guardar a confirmação e manter o mesmo passaporte até o dia da viagem.

Em alguns casos, o sistema pode solicitar informações adicionais ou documentos complementares, o que amplia o prazo de análise. Por isso, é comum a recomendação de fazer o pedido com antecedência, mesmo que muitas autorizações sejam liberadas quase imediatamente. O custo? 7 dólares canadenses, ou R$ 27.

Sem o eTA aprovado, o embarque para o Canadá não é permitido – depositphotos.com / VitalikRadko

Por que o eTA é importante no planejamento da viagem ao Canadá?

A autorização eletrônica de viagem para o Canadá se tornou um dos primeiros itens a serem verificados ao organizar uma ida ao país. Sem ela, passageiros elegíveis ao eTA não conseguem nem embarcar no voo, pois as companhias aéreas são orientadas a conferir a existência da permissão antes do check-in. Isso reduz atrasos na imigração e evita a chegada de pessoas que não tenham sido previamente avaliadas.

Ao entender os requisitos do eTA Canadá, os prazos, as limitações e a forma de uso, o viajante consegue estruturar melhor o roteiro, o tempo de permanência e até a escolha das datas de ida e volta. O documento, por ser eletrônico e de fácil obtenção, foi pensado para simplificar a entrada de turistas e visitantes de curta duração, mantendo ao mesmo tempo o controle das fronteiras e a segurança migratória no cenário atual, em que o fluxo internacional de pessoas segue intenso em 2025.