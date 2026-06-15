Queda de apps bancários: quais os seus direitos em caso de prejuízo?

O aplicativo do seu banco ficou fora do ar e você perdeu o prazo para pagar uma conta ou uma oportunidade de investimento? Saiba que a responsabilidade por qualquer prejuízo financeiro é da instituição. A instabilidade em sistemas digitais é uma falha que afeta diretamente o consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) classifica a relação entre cliente e banco como de consumo. Isso significa que, ao oferecer um serviço digital, a instituição tem o dever de garantir seu funcionamento adequado e contínuo. Qualquer falha que resulte em dano material ou moral para o cliente deve ser reparada.

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A falha na prestação do serviço é considerada um defeito, e o banco responde por isso independentemente de culpa. Não importa se a queda foi causada por um ataque hacker, uma sobrecarga no sistema ou uma manutenção mal planejada. A segurança e a estabilidade da plataforma são obrigações da empresa.

O que fazer em caso de prejuízo?

Para buscar o ressarcimento, é fundamental comprovar tanto a falha do sistema quanto o prejuízo sofrido. Seguir um passo a passo organizado aumenta as chances de resolver a questão de forma rápida e eficiente.

Reúna provas: tire prints da tela de erro do aplicativo, guarde e-mails de cobrança com a data de vencimento e, se possível, registre o horário em que tentou fazer a operação. Guarde também o comprovante do pagamento feito com atraso, mostrando os juros e a multa. Contate o banco: o primeiro passo é sempre procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da instituição. Explique o ocorrido de forma clara e anote o número de protocolo do atendimento, que é a prova do seu contato. Procure a Ouvidoria: se o SAC não resolver, o próximo canal é a Ouvidoria do próprio banco. Este setor funciona como uma instância superior para mediar conflitos que não foram solucionados no primeiro atendimento. Registre uma reclamação externa: caso o banco se recuse a arcar com o prejuízo, você pode registrar uma queixa no Procon da sua cidade ou no site Consumidor.gov.br. Outra opção é abrir uma reclamação diretamente no Banco Central, que mantém um canal específico para registrar ocorrências contra instituições financeiras. Busque a Justiça: como último recurso, é possível acionar os Juizados Especiais Cíveis (JECs). Para causas de até 20 salários mínimos, a presença de advogado é facultativa (opcional). Acima desse valor e até o teto de 40 salários mínimos, o acompanhamento por um advogado é obrigatório.

No caso de contas pagas com atraso por falha do app, o banco deve arcar com juros e multas. Já a perda de uma oportunidade de investimento, como a venda de ações em um momento de alta, é mais complexa de comprovar, mas o direito ao ressarcimento também existe se o prejuízo for claramente demonstrado. É importante lembrar que existem prazos legais para registrar sua reclamação, portanto, não demore a agir após o ocorrido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.