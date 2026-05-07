Caí em um golpe. E agora? Veja como reaver o dinheiro

Após a percepção de um golpe financeiro é fundamental agir de forma rápida para aumentar as chances de recuperar o dinheiro. Entender a ordem das prioridades evita a perda de tempo e fortalece sua posição diante do banco e das autoridades.

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O que fazer nos primeiros minutos?

A primeira medida é entrar em contato com seu banco pelos canais oficiais de atendimento. Comunique o ocorrido e solicite o bloqueio imediato do cartão, do aplicativo e de quaisquer transações suspeitas. Se a fraude envolveu uma transferência via Pix, informe o ocorrido e peça para acionar o protocolo de segurança.

Tente reunir todas as provas possíveis do golpe, incluindo prints de conversas, e-mails, comprovantes de transferência, números de telefone e qualquer outro dado que identifique os golpistas. Essa documentação será essencial para os próximos passos.

Registrando a ocorrência formal

Com as provas em mãos, o próximo passo é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). Em muitos estados, o procedimento pode ser feito de forma on-line, no site da Polícia Civil, o que agiliza o processo. Descreva o fato com o máximo de detalhes, anexando os documentos que você salvou.

Este documento formaliza a denúncia e será exigido pelo banco para dar andamento à análise interna do caso. Guarde o número do protocolo ou uma cópia do B.O. para futuras consultas.

Como o banco pode ajudar a reaver o valor

Após registrar o B.O., informe novamente o banco e forneça o número do protocolo. Para golpes envolvendo o Pix, o Banco Central criou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), que permite que a instituição que recebeu o dinheiro bloqueie o valor na conta do suspeito para uma análise detalhada da fraude.

O pedido de acionamento do MED deve ser feito pela vítima ao seu próprio banco em até 80 dias corridos da data da transação. O banco recebedor tem até 7 dias corridos para analisar o caso e, se confirmada a fraude, até 96 horas para efetivar a devolução. No caso de fraudes com cartão de crédito, o processo é a contestação da compra, também conhecida como chargeback.

A recuperação do valor depende do saldo disponível na conta do recebedor no momento do bloqueio, podendo ser total ou parcial. Seguir esses passos rapidamente aumenta consideravelmente as chances de reverter o prejuízo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata