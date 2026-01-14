Assine
overlay
Início Trends
Economia

Seus direitos: o que o banco deve fazer se sua conta for invadida

Teve dinheiro roubado por um malware? Saiba quais são as responsabilidades da instituição financeira e como pedir o ressarcimento do prejuízo

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 15:47

compartilhe

SIGA
x
Seus direitos: o que o banco deve fazer se sua conta for invadida
A segurança nas transações digitais é crucial para prevenir os golpes e fraudes financeiras abordados na matéria. crédito: Freepik

Ter a conta bancária invadida por um golpe é uma situação desesperadora, mas é fundamental saber que a responsabilidade de ressarcir o prejuízo, na maioria dos casos, é da instituição financeira. Com o avanço de ameaças como o malware "Boto Cor-de-Rosa", que rouba dados através do WhatsApp, entender seus direitos é o primeiro passo para recuperar o dinheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os bancos têm o dever de garantir a segurança de seus sistemas e transações. A Justiça brasileira entende que fraudes bancárias, mesmo aquelas realizadas por terceiros, fazem parte do risco da atividade econômica da empresa. Por isso, a instituição é obrigada a investir em mecanismos de proteção para impedir acessos não autorizados e movimentações suspeitas.

Leia Mais

Se a falha de segurança permitiu a ação de criminosos, o banco deve arcar com as consequências. A exceção ocorre apenas quando a instituição consegue provar que o cliente agiu de má-fé ou foi o único responsável pelo vazamento de seus dados, o que é difícil de comprovar.

O que fazer se sua conta for invadida

Agir rapidamente é crucial para aumentar as chances de reaver os valores. Ao perceber qualquer movimentação estranha, como uma compra não reconhecida ou uma transferência suspeita, siga um passo a passo para se proteger e solicitar o reembolso do dinheiro.

Veja as etapas essenciais a serem seguidas:

  • Comunique o banco imediatamente: entre em contato com a instituição financeira por meio dos canais oficiais. Peça o bloqueio imediato da conta e dos cartões e conteste todas as transações que você não reconhece. Anote o número de protocolo do atendimento.

  • Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): vá a uma delegacia ou faça o registro online. O documento é uma prova formal do crime e será importante no processo de contestação da fraude junto ao banco e, se necessário, na Justiça.

  • Reúna todas as provas: guarde tudo que possa comprovar o golpe. Isso inclui capturas de tela das transações fraudulentas, e-mails ou mensagens de texto recebidas e o número de protocolo do contato com o banco.

  • Formalize a reclamação: se o primeiro contato não resolver, registre uma queixa na ouvidoria do seu banco. Caso a resposta ainda seja negativa, abra uma reclamação no site do Banco Central e em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

Se mesmo após seguir essas etapas o banco se recusar a devolver o dinheiro, o próximo passo é buscar o Juizado Especial Cível (JEC). É possível acionar o JEC para causas de até 40 salários mínimos. No entanto, para ações de até 20 salários mínimos não é necessária a contratação de um advogado, mas acima desse valor, a representação legal é obrigatória.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

golpes invasao-de-conta-bancaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay