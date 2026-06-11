7 dicas para criar um ambiente mais seguro para crianças em casa

A casa costuma ser sinônimo de segurança, mas para crianças pequenas, pode esconder perigos inesperados. Dados do Ministério da Saúde mostram que centenas de crianças morrem anualmente em acidentes domésticos no Brasil, reforçando a importância de adaptar o ambiente para evitar que a curiosidade natural dos pequenos se transforme em um risco real. A boa notícia é que a prevenção é mais simples do que parece.

Pequenas mudanças na rotina e na organização dos cômodos fazem toda a diferença na prevenção de quedas, intoxicações e outros incidentes. A maioria desses acidentes poderia ser evitada com medidas preventivas simples. Com atenção aos detalhes, é possível criar um espaço onde as crianças possam explorar e se desenvolver com muito mais tranquilidade. Confira sete medidas práticas para tornar o lar um lugar mais seguro.

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Proteja as tomadas e fios elétricos: a curiosidade leva as crianças a colocar os dedos ou objetos nas tomadas. Use protetores específicos para todos os pontos de energia que estiverem ao alcance delas. Além disso, esconda ou organize os fios elétricos para evitar que tropecem ou puxem aparelhos. Fixe móveis e estantes na parede: um dos acidentes mais graves é o tombamento de móveis. Crianças adoram escalar e podem facilmente virar uma estante, cômoda ou rack de TV. Utilize kits de fixação, que são baratos e fáceis de instalar, para prender esses itens na parede. Guarde produtos de limpeza e remédios fora do alcance: as embalagens coloridas de produtos de limpeza podem ser atraentes para os pequenos. Guarde todos os itens tóxicos e medicamentos em armários altos e, de preferência, trancados. Nunca os deixe em locais de fácil acesso, como embaixo da pia. Instale redes de proteção em janelas e sacadas: essa é uma medida indispensável para quem mora em apartamentos ou sobrados. As redes de proteção em janelas evitam quedas graves e devem ser instaladas por empresas especializadas, garantindo que o material e a fixação sejam adequados. Cuidado redobrado na cozinha: a cozinha é um dos locais com mais perigos. Mantenha os cabos das panelas sempre virados para dentro do fogão para evitar que a criança puxe e derrame líquidos quentes. Guarde facas e objetos cortantes em gavetas com travas de segurança. Fique de olho em objetos pequenos: moedas, botões, baterias, ímãs e peças pequenas de brinquedos representam um sério risco de engasgo ou intoxicação. Verifique o chão e superfícies baixas regularmente e guarde esses itens em locais seguros. Atenção a baldes, banheiras e piscinas: o afogamento pode acontecer rapidamente e em poucos centímetros de água. Nunca deixe uma criança sozinha perto de banheiras, baldes com água ou piscinas, mesmo que por um instante. Esvazie baldes e banheiras logo após o uso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.