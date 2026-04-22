7 acidentes domésticos 'fatais' comuns e como evitá-los em casa

Nossa casa é o nosso refúgio, mas também o cenário de milhares de acidentes todos os anos. Pequenos descuidos no dia a dia podem levar a tragédias, transformando o ambiente familiar em um local de risco. Conhecer os perigos mais comuns é o primeiro passo para proteger quem você ama.

A boa notícia é que a maioria dessas ocorrências pode ser evitada com medidas simples e um pouco mais de atenção. De quedas a choques elétricos, listamos os 7 principais acidentes domésticos que podem ser fatais e como garantir a segurança de todos em casa.

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Quedas: lideram as estatísticas de acidentes domésticos, afetando principalmente crianças e idosos. Para evitar, instale corrimãos em escadas, utilize tapetes antiderrapantes em banheiros e cozinhas, mantenha os ambientes bem iluminados e garanta que os pisos estejam sempre livres de objetos. Intoxicação: produtos de limpeza, medicamentos e vazamentos de gás são os principais vilões. Guarde todas as substâncias químicas e remédios em armários altos e trancados, fora do alcance de crianças. Verifique periodicamente as instalações de gás. Queimaduras: a cozinha é o local mais perigoso. Sempre vire os cabos das panelas para a parte de dentro do fogão e, se possível, use as bocas de trás. Cuidado ao manusear líquidos quentes e mantenha as crianças longe do forno e do fogão acesos. Afogamento: não acontece apenas em piscinas. Baldes, bacias e até mesmo a banheira podem representar um risco fatal para crianças pequenas. Nunca as deixe sozinhas perto de qualquer quantidade de água e certifique-se de esvaziar recipientes após o uso. Choques elétricos: fios desencapados, tomadas sem proteção e o uso de aparelhos elétricos em locais úmidos são convites para o perigo. Utilize protetores de tomada, não sobrecarregue benjamins e jamais manuseie eletrônicos com as mãos molhadas ou os pés descalços em piso úmido. Asfixia e sufocamento: pequenos objetos, brinquedos com peças soltas e alimentos podem obstruir as vias respiratórias de crianças. Mantenha objetos pequenos fora do alcance delas, corte os alimentos em pedaços adequados e ensine-as a comer devagar. Sacolas plásticas também devem ser guardadas em local seguro. Cortes: facas, tesouras e objetos de vidro devem ser manuseados com cuidado e armazenados em locais seguros, de preferência em gavetas com travas. Ao quebrar um copo ou prato, recolha os cacos imediatamente e descarte-os de forma segura, enrolados em jornal. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.