Como criar um espaço kids seguro e divertido dentro de casa
Especialistas dão dicas de decoração, organização e segurança para montar uma brinquedoteca ou um cantinho de estudos para as crianças
Montar um cantinho especial para as crianças em casa vai muito além da decoração. É sobre criar um ambiente seguro e estimulante, onde elas possam brincar, aprender e desenvolver a autonomia. Seja uma brinquedoteca completa ou um pequeno espaço na sala, algumas adaptações transformam qualquer local em um refúgio perfeito para os pequenos.
A tarefa pode parecer complexa, mas com foco em segurança, organização e funcionalidade, o resultado é um lugar que atende tanto às necessidades das crianças quanto à rotina da família. O segredo está em planejar o espaço pensando em quem realmente vai usá-lo.
A segurança vem primeiro
Antes de pensar em cores e temas, a prioridade máxima é a segurança. Móveis com cantos arredondados são ideais para evitar acidentes. Estantes, cômodas e armários devem ser fixados na parede para eliminar o risco de tombamento, um perigo comum em ambientes com crianças curiosas. Além disso, garanta que o ambiente seja bem ventilado para a circulação de ar.
Protetores de tomada são itens obrigatórios, assim como travas de segurança em janelas e portas de armários com produtos perigosos. Opte por tintas atóxicas e pisos fáceis de limpar e que amorteçam quedas, como os vinílicos ou tapetes de EVA. Ao escolher móveis e brinquedos, verifique se possuem selos de segurança, como o do Inmetro, que garantem que os produtos foram testados e aprovados.
Organização que estimula a brincadeira
Um espaço bem organizado convida à diversão e ensina responsabilidade. Prateleiras baixas e caixas organizadoras ao alcance dos pequenos permitem que eles peguem e guardem seus próprios brinquedos, estimulando a independência desde cedo.
Use etiquetas com desenhos ou nomes para identificar onde cada item deve ser guardado. Essa simples atitude ajuda a criança a criar uma rotina de organização de forma lúdica. Uma boa estratégia é guardar parte dos brinquedos e fazer um rodízio a cada poucas semanas, mantendo o interesse sempre renovado e o ambiente menos sobrecarregado.
Decoração funcional e criativa
A decoração deve ser um convite à imaginação. Pense em peças que cumpram mais de uma função: um baú que serve de banco e guarda brinquedos ou uma mesinha que funciona para desenhar e para a hora do lanche. Isso otimiza o espaço e o torna mais versátil.
Paredes podem se transformar em grandes telas. Tinta lousa, painéis magnéticos ou um simples varal para pendurar desenhos incentivam a criatividade e dão um toque pessoal ao ambiente. A iluminação também faz toda a diferença. Priorize a luz natural durante o dia e invista em uma iluminação artificial que seja acolhedora e segura, sem fios expostos.
