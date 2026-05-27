Janelas mais seguras para crianças: o que fazer para evitar acidentes

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A imagem de um menino pendurado do lado de fora de uma janela, a dez metros de altura, para escapar de uma injeção, viralizou nas redes sociais. O susto, que felizmente terminou com o resgate seguro da criança, acende um alerta sobre um perigo real e muitas vezes silencioso dentro de casa: a segurança de crianças perto de janelas e sacadas.

Acidentes domésticos são uma das principais causas de lesões na infância. Para evitar que a curiosidade natural dos pequenos se transforme em uma tragédia, a adoção de medidas preventivas é indispensável. A instalação de barreiras físicas é o primeiro e mais importante passo para proteger quem você ama.

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Telas de proteção são essenciais

A principal recomendação para apartamentos e casas com mais de um andar é a instalação de telas de proteção. É crucial escolher materiais de alta resistência, projetados para suportar impactos e variações climáticas. Consulte empresas especializadas para saber qual o material e o tamanho da malha são os mais adequados para sua necessidade, garantindo que impeçam a passagem de uma criança.

É fundamental que a instalação seja realizada por uma empresa especializada, que seguirá as normas técnicas de segurança e garantirá a fixação correta. A manutenção também não pode ser esquecida. Verifique periodicamente se a tela apresenta sinais de ressecamento ou desgaste e se os ganchos estão firmes.

Travas e limitadores de abertura

Além das redes, as travas e os limitadores de abertura são aliados importantes na segurança. Esses dispositivos são instalados na própria estrutura da janela e permitem que ela fique entreaberta para ventilação, mas impedem uma abertura completa que ofereça risco de queda.

Existem diversos modelos no mercado, fáceis de instalar e com baixo custo. Eles funcionam como uma camada extra de proteção e são especialmente úteis em cômodos onde a circulação de ar é necessária, mas a supervisão constante nem sempre é possível.

Cuidados que vão além da instalação

A tecnologia ajuda, mas a atenção no dia a dia é insubstituível. Mantenha móveis como camas, sofás, poltronas e mesas longe das janelas. Crianças são criativas e podem usar esses objetos como degraus para alcançar lugares mais altos e perigosos.

Mesmo com telas e travas, o ideal é manter as janelas fechadas sempre que possível, principalmente quando as crianças estiverem sozinhas em um cômodo. Converse com os pequenos sobre os perigos, de forma clara e adequada para a idade, explicando por que não devem se aproximar das janelas sem a presença de um adulto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.