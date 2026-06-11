Como consultar pendências na Receita Federal pelo celular: passo a passo

Com o encerramento do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, em 29 de maio, muitos contribuintes buscam uma forma rápida de checar a própria situação fiscal. A boa notícia é que esse processo pode ser feito de forma simples e segura diretamente pelo celular, sem a necessidade de um computador.

A consulta de pendências, popularmente conhecida como "cair na malha fina", está disponível tanto pelo portal e-CAC quanto pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". Para o IR 2026 (ano-calendário 2025), ambas as plataformas exigem acesso com a conta gov.br, que unifica os serviços digitais do governo. Para visualizar todos os detalhes, a conta precisa ter nível de segurança prata ou ouro.

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Como verificar a situação fiscal pelo celular

O caminho mais prático é utilizar o aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iOS. A ferramenta oferece uma interface simplificada e adaptada para telas menores. Alternativamente, o portal e-CAC pode ser acessado pelo navegador do smartphone, oferecendo as mesmas funcionalidades da versão para desktop.

O primeiro passo é garantir que sua conta gov.br possua o nível de segurança necessário. Contas de nível bronze, criadas apenas com informações básicas, podem ter acesso limitado. Os níveis prata e ouro são obtidos por meio de validação facial no aplicativo gov.br ou pelo uso de certificados digitais e dados de bancos credenciados.

Passo a passo para consultar pendências

Com o acesso gov.br em mãos, o procedimento para verificar se existem pendências fiscais é direto. Siga as etapas abaixo para realizar a consulta em poucos minutos e entender sua situação com o Fisco.

Acesse a plataforma: baixe e abra o aplicativo "Receita Federal" ou acesse o Portal e-CAC pelo navegador do seu celular. Faça o login: informe seu CPF e senha da conta gov.br. O sistema irá redirecioná-lo para a tela principal de serviços. Encontre a opção correta: no menu principal, procure pela seção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, clique em "Pendências de Malha". Analise o resultado: o sistema exibirá o status de suas declarações. Se não houver problemas, uma mensagem indicará que a declaração está em fila de restituição ou já foi processada. Caso contrário, o motivo da pendência será detalhado.

O que fazer se encontrar uma pendência

Ao identificar uma inconsistência, a própria plataforma indica qual é o problema, como omissão de rendimentos ou informações incorretas sobre despesas médicas. Na maioria dos casos, a regularização é feita com o envio de uma declaração retificadora, corrigindo os dados que caíram na malha fina. É importante notar que, caso receba uma intimação fiscal, a opção de retificar online fica bloqueada, sendo necessário apresentar a documentação solicitada.

Se a Receita Federal solicitar documentos comprobatórios, o envio também pode ser realizado de forma digital. Após fazer as correções, é fundamental acompanhar o processamento da nova declaração, que pode levar alguns meses. Se houver imposto a pagar, é possível emitir a guia (DARF) para quitação no próprio sistema. Lembre-se que a Receita Federal tem um prazo de até cinco anos para revisar as declarações, por isso é fundamental guardar todos os comprovantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.