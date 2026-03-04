Declarar o Imposto de Renda 2026 pelo celular é seguro? Tire dúvidas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A crescente digitalização dos serviços públicos trouxe uma dúvida comum entre os contribuintes: é seguro declarar o Imposto de Renda 2026 pelo celular? A resposta é sim, desde que o processo seja feito pelo aplicativo oficial da Receita Federal. Importante notar que, desde 2025, as funcionalidades do antigo app “Meu Imposto de Renda” foram integradas ao aplicativo principal, chamado apenas “Receita Federal”, disponível para download gratuito em celulares e tablets com sistemas Android e iOS.

O aplicativo utiliza a mesma base de dados e os mesmos protocolos de segurança do programa para computador. Para acessar a declaração pré-preenchida e outras funcionalidades completas, é obrigatório o uso da conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, que exigem etapas adicionais de verificação de identidade, como reconhecimento facial ou validação por meio de bancos conveniados. Essa exigência funciona como uma barreira extra de proteção aos seus dados fiscais.

Como declarar pelo celular?

O processo para preencher e enviar a declaração, cujo prazo em 2026 vai de 16 de março a 29 de maio, é intuitivo e foi pensado para simplificar a vida do contribuinte. A plataforma permite o uso da declaração pré-preenchida, o que reduz significativamente a chance de erros. Siga os passos básicos:

Baixe o app: procure por “Receita Federal” na Google Play Store (Android) ou na App Store (iOS). Certifique-se de que o desenvolvedor é o “Serviços e Informações do Brasil” para baixar a versão oficial.

Acesse sua conta: faça o login com seu CPF e senha da conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Preencha os dados: na tela inicial, toque em “Imposto de Renda” e, em seguida, em “Declarar IRPF” para escolher o ano de 2026. O sistema oferecerá a opção da declaração pré-preenchida, que já importa diversas informações de rendimentos e pagamentos.

Confira e ajuste: revise todos os campos importados, adicione informações que estejam faltando e corrija eventuais inconsistências.

Envie a declaração: após verificar tudo, basta selecionar a opção de tributação (simplificada ou por deduções legais) e enviar o documento diretamente pelo celular.

Cuidados para garantir a segurança

Embora o aplicativo seja seguro, o usuário também precisa tomar algumas precauções para evitar golpes ou vazamento de informações. A principal recomendação é nunca clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens que prometem facilidades ou pedem dados pessoais em nome da Receita Federal.

Outro ponto de atenção é a rede de internet. Evite preencher ou enviar sua declaração utilizando redes Wi-Fi públicas ou abertas, como as de aeroportos e shoppings, que são mais vulneráveis a ataques. Dê preferência à sua rede doméstica ou aos dados móveis do seu plano de celular. Manter o sistema operacional do seu aparelho sempre atualizado também é fundamental para corrigir falhas de segurança.

Vale ressaltar que a versão para celular é mais indicada para declarações simples. Contribuintes com operações mais complexas, como ganhos de capital, renda variável ou atividade rural, podem precisar do programa de computador, que oferece um leque maior de funcionalidades.

