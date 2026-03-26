Não é só Imposto de Renda: 7 serviços úteis que você acessa no e-CAC

Muitos brasileiros conhecem o e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, apenas na época de declarar o Imposto de Renda. No entanto, o portal oferece uma vasta gama de serviços que podem simplificar a vida de cidadãos e empresas ao longo de todo o ano, evitando filas e burocracia desnecessária.

A plataforma centraliza funcionalidades cruciais para manter a situação fiscal em dia. Embora esteja em transição gradual para o novo Portal de Serviços da Receita Federal, o e-CAC continua plenamente funcional. Saber como utilizá-lo pode economizar tempo e resolver pendências de forma rápida e segura, diretamente do computador ou celular. O acesso é feito exclusivamente com a conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, pois o nível bronze não é mais aceito, garantindo maior proteção dos dados.

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Conheça sete funcionalidades importantes disponíveis no e-CAC:

Consultar pendências e situação fiscal: Uma das ferramentas mais úteis é o diagnóstico fiscal. Com poucos cliques, é possível verificar se existem dívidas em aberto, declarações não entregues ou outras inconsistências vinculadas ao seu CPF ou CNPJ. Essa consulta preventiva ajuda a evitar multas e juros. Emitir comprovantes e cópias de declarações: Perdeu o recibo do Imposto de Renda do ano passado? Pelo e-CAC, você consegue baixar a segunda via de declarações e recibos de anos anteriores. Também é possível emitir comprovantes de inscrição e de situação cadastral do CPF e CNPJ. Parcelar dívidas federais: Caso tenha débitos com a Receita Federal, o portal permite a negociação e o parcelamento dessas dívidas. O sistema calcula as opções de pagamento, gera as guias mensais (DARF) e permite acompanhar o andamento do acordo de forma totalmente online. Acompanhar processos administrativos: Se você abriu algum processo administrativo na Receita, como um pedido de isenção ou a contestação de uma cobrança, pode monitorar todas as etapas e atualizações diretamente pelo sistema, sem precisar ir a uma unidade física. Alterar dados cadastrais: Empresas podem usar o portal para realizar alterações importantes em seu cadastro, como a inclusão ou exclusão de atividades econômicas (CNAE), facilitando a regularização do negócio de maneira ágil. Obter extrato de processamento da DIRPF: Após entregar a declaração do Imposto de Renda, é fundamental acompanhar o processamento. No e-CAC, você verifica se a sua declaração caiu na malha fina, se há pendências a serem corrigidas ou se o processamento foi concluído com sucesso. Entregar a Comunicação de Saída Definitiva do País: Brasileiros que se mudam para o exterior de forma permanente precisam formalizar sua saída fiscal. Esse procedimento, realizado exclusivamente pelo e-CAC, é obrigatório para evitar problemas como a dupla tributação e outras pendências futuras com o Fisco.

Vale ressaltar que o novo Portal de Serviços da Receita Federal está sendo implementado como uma evolução do e-CAC. Apesar de o portal antigo continuar ativo durante a transição, a tendência é que as funcionalidades sejam centralizadas na nova plataforma no futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.