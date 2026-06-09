Entre a solidão e a falta de acessibilidade: os desafios da terceira idade em BH

A morte de uma idosa de 78 anos no dia 8 de junho, após sofrer uma parada cardíaca em frente a um ponto de ônibus na movimentada Avenida Amazonas, no centro de Belo Horizonte, trouxe à tona uma realidade muitas vezes silenciosa. Embora tenha sido prontamente atendida por uma equipe do SAMU, que realizou manobras de reanimação por cerca de 50 minutos, o caso expõe a vulnerabilidade e os desafios diários enfrentados por quem envelhece na capital mineira.

Mais do que um incidente isolado, a situação reflete as barreiras cotidianas que limitam a autonomia e a segurança dos idosos. Calçadas irregulares, transporte público lotado e o ritmo acelerado da cidade criam um ambiente hostil que, muitas vezes, força o isolamento dentro de casa, agravando quadros de solidão e problemas de saúde.

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Os desafios da mobilidade urbana

A estrutura de Belo Horizonte, uma cidade com mais de 330 mil habitantes acima dos 60 anos segundo projeções do IBGE para 2025, apresenta obstáculos concretos para essa população. Atravessar avenidas como a Afonso Pena ou a do Contorno, com semáforos de tempo curto, desviar de buracos em passeios irregulares ou encarar o transporte público são desafios diários.

O problema é estrutural: Belo Horizonte foi planejada sem prever o envelhecimento de sua população. Falta mobiliário urbano adequado, como bancos para descanso, rampas de acesso universais e uma fiscalização mais rigorosa da conservação das calçadas.

A fragilidade da rede de apoio

Além das barreiras físicas, o isolamento social agrava a vulnerabilidade. Com famílias menores e filhos que muitas vezes moram em outras cidades, a rede de apoio tradicional diminuiu. Sem alguém por perto para ajudar em uma emergência ou para auxiliar com a tecnologia, a sensação de desamparo cresce.

Embora Belo Horizonte conte com políticas públicas como os Centros de Convivência para Idosos e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, muitos não conseguem acessá-los justamente pelas dificuldades de mobilidade. A transição para serviços digitais, de bancos a agendamentos médicos, também representa uma barreira significativa, aprofundando a exclusão.

O caso da Av. Amazonas é um alerta. É preciso que as estruturas urbanas e sociais da capital mineira acompanhem o rápido envelhecimento da população. Investir em acessibilidade, fortalecer as redes de apoio comunitário e criar políticas públicas mais eficazes não é apenas uma necessidade, mas uma forma de garantir que todos possam envelhecer com segurança e dignidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.