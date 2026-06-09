Alguém passou mal? Saiba como agir em caso de parada cardíaca

A ocorrência de emergências cardíacas em locais públicos reforça a importância da rapidez no atendimento e do conhecimento básico de primeiros socorros. Em situações como uma parada cardiorrespiratória, cada minuto sem intervenção reduz significativamente as chances de sobrevivência e aumenta o risco de sequelas graves. Por isso, o acionamento imediato dos serviços de emergência e a adoção das medidas adequadas até a chegada do socorro podem ser decisivos para salvar vidas. A conscientização da população sobre como agir nesses momentos é um fator essencial para ampliar as chances de um desfecho positivo.

Reconhecer uma parada cardíaca é o primeiro passo. A pessoa perde a consciência subitamente, não responde a chamados ou toques e para de respirar ou apresenta uma respiração agônica, com ruídos e espasmos. Nesses casos, a agilidade é crucial para manter o sangue oxigenado circulando até a chegada do socorro profissional.

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Apesar do choque inicial, manter a calma e seguir um protocolo simples pode salvar uma vida. Se você presenciar uma situação assim, sua atitude imediata é o recurso mais valioso para a vítima naquele momento.

O que fazer em caso de parada cardíaca

Antes de qualquer coisa, verifique se o local está seguro para você e para a vítima. Em seguida, tente acordar a pessoa, tocando em seus ombros e chamando em voz alta. Se não houver reação, inicie imediatamente o passo a passo de primeiros socorros.

1. Peça ajuda imediatamente: Ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU (192), ou para o Corpo de Bombeiros (193). Informe o endereço exato e diga que a pessoa está inconsciente e não respira. Se houver mais alguém por perto, peça para que essa pessoa ligue e procure um Desfibrilador Externo Automático (DEA), geralmente disponível em locais de grande circulação.

2. Inicie a massagem cardíaca: Ajoelhe-se ao lado da vítima. Posicione a base de uma de suas mãos no centro do peito dela, entre os mamilos. Coloque a outra mão sobre a primeira e entrelace os dedos. Mantenha os braços esticados e use o peso do seu corpo para fazer compressões rápidas e fortes, afundando o tórax em cerca de 5 centímetros.

3. Mantenha o ritmo: O ritmo ideal é de 100 a 120 compressões por minuto. Uma boa dica é seguir a batida de músicas como “Stayin' Alive”, da banda Bee Gees. Não pare a massagem até a chegada da equipe de emergência ou até que a pessoa demonstre sinais de recuperação, como tossir ou se mover.

É importante diferenciar a parada cardíaca do infarto. No infarto, o coração continua batendo, mas o fluxo de sangue para o músculo cardíaco é bloqueado, causando dor no peito. Na parada cardíaca, o coração para de bater por completo, e a ação imediata com massagem cardíaca é a única forma de manter a pessoa viva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.