Como fazer massagem cardíaca? Passo a passo que pode salvar uma vida

Saber como agir durante uma emergência cardíaca pode ser a diferença entre a vida e a morte. A parada cardiorrespiratória acontece quando o coração para de bater subitamente, interrompendo o fluxo de sangue para o cérebro e outros órgãos vitais. A aplicação correta da massagem cardíaca, ou reanimação cardiorrespiratória (RCP), mantém o sangue oxigenado circulando e aumenta drasticamente as chances de sobrevivência da vítima até a chegada do socorro médico.

Embora pareça uma técnica complexa, os passos básicos podem ser aprendidos por qualquer pessoa. O mais importante é agir com rapidez e segurança, pois cada segundo conta. Antes de iniciar o procedimento, é fundamental garantir que o local está seguro para você e para a vítima e, em seguida, chamar imediatamente o serviço de emergência, como o SAMU (192).

Passos iniciais antes da massagem

Antes de qualquer coisa, verifique a consciência da pessoa. Toque nos ombros dela e chame em voz alta. Se não houver resposta e a pessoa não estiver respirando normalmente, peça para alguém ligar para a emergência enquanto você se prepara para iniciar as compressões. Se estiver sozinho, faça a chamada antes de começar. Deite a pessoa de costas sobre uma superfície firme e plana.

Como fazer a massagem cardíaca em adultos

A técnica correta é crucial para a eficácia da manobra. A posição das mãos e o ritmo das compressões fazem toda a diferença para manter o fluxo sanguíneo. Siga este passo a passo:

Posicione-se: ajoelhe-se ao lado da vítima, na altura dos ombros. Encontre o local certo: localize o centro do tórax da pessoa, na linha dos mamilos. Posicione a base de uma de suas mãos sobre o osso esterno. Entrelace as mãos: coloque a outra mão sobre a primeira, entrelaçando os dedos. Mantenha os braços esticados e os ombros alinhados diretamente sobre as mãos. Inicie as compressões: use o peso do seu corpo para comprimir o tórax da vítima. A profundidade deve ser de, no mínimo, 5 centímetros, sem exceder 6 centímetros. Permita que o peito retorne à posição normal após cada compressão. Mantenha o ritmo: faça compressões rápidas e fortes, em um ritmo de 100 a 120 por minuto. Continue o procedimento sem interrupção até a chegada da equipe de emergência ou até que a vítima apresente sinais de recuperação.

A técnica em crianças e bebês

A reanimação em crianças e bebês exige adaptações para evitar lesões. Em crianças com mais de um ano, o procedimento é semelhante ao do adulto, mas geralmente se usa apenas uma mão para as compressões, com uma profundidade de 4 a 5 centímetros.

Para bebês com menos de um ano, a técnica é diferente. Use apenas dois dedos (indicador e médio) no centro do tórax, logo abaixo da linha dos mamilos. A profundidade da compressão deve ser de cerca de 4 centímetros, mantendo o mesmo ritmo de 100 a 120 por minuto.

