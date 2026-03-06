Mal súbito: 5 sinais de alerta que o corpo dá e que não devem ser ignorados
Aprenda a reconhecer os principais sintomas de problemas cardíacos que podem levar a um evento fatal e saiba como agir rapidamente.
compartilheSIGA
Notícias sobre mortes por mal súbito são cada vez mais comuns e trazem um alerta importante sobre os sinais que o corpo emite antes de um evento cardiovascular grave. Embora o colapso pareça repentino, ele muitas vezes é o clímax de problemas de saúde que se manifestam de forma sutil e que não devem ser ignorados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O termo “mal súbito” descreve uma perda de consciência inesperada, frequentemente ligada a problemas cardíacos como infarto ou arritmias graves. A boa notícia é que, em muitos cenários, o organismo dá pistas de que algo não vai bem. Saber reconhecer esses avisos pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Leia Mais
-
Emergências cardíacas e neurológicas: quando procurar o pronto atendimento?
-
Palpitação ou crise de pânico? Pode ser sinal de arritmia cardíaca
-
Sintomas de ataque cardíaco que as mulheres não devem ignorar
Sinais de alerta que merecem atenção imediata
Identificar os sintomas precocemente é fundamental para buscar ajuda médica a tempo. Fique atento a cinco sinais principais que podem anteceder um evento fatal:
1. Dor ou desconforto no peito: é o sinal mais clássico de um infarto. A sensação pode ser de aperto, pressão, queimação ou peso no peito. Essa dor pode se espalhar para o braço esquerdo, ombros, costas, pescoço ou mandíbula.
2. Falta de ar súbita: sentir dificuldade para respirar sem ter feito esforço físico é um grande sinal de alerta. Isso pode indicar que o coração não está conseguindo bombear sangue de forma eficiente para os pulmões e o resto do corpo.
3. Tontura e suor frio: a sensação de que vai desmaiar, acompanhada de suor frio e palidez, pode ser causada por uma queda brusca na pressão arterial ou por uma arritmia cardíaca. O cérebro não recebe oxigênio suficiente, gerando o mal-estar.
4. Fadiga extrema e incomum: um cansaço avassalador, que não melhora com o descanso e surge sem motivo aparente, pode ser um sintoma de insuficiência cardíaca. O corpo luta para manter as funções básicas com um coração enfraquecido.
5. Náuseas e dor abdominal: embora menos comuns, náuseas, vômitos e uma dor na região do estômago podem ser sintomas de um infarto, especialmente em mulheres. Muitas vezes, são confundidos com problemas digestivos.
Ao identificar um ou mais desses sintomas, a agilidade é fundamental. A orientação é acionar imediatamente um serviço de emergência, como o SAMU (192), e não tentar ir dirigindo ao hospital. Cada minuto é crucial para reduzir os danos ao coração.
Manter exames de rotina em dia e controlar fatores de risco como pressão alta, diabetes e colesterol elevado são as principais formas de prevenção. Conhecer o próprio corpo e seus sinais é uma ferramenta poderosa para cuidar da saúde.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.