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Como funciona a fila virtual da Ticketmaster para grandes shows

A tecnologia busca organizar a alta demanda por ingressos, mas gera dúvidas; entenda o processo e veja dicas para aumentar suas chances na próxima vez

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
09/06/2026 08:36

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Como funciona a fila virtual da Ticketmaster para grandes shows
A alta demanda por festivais como o Rock in Rio intensifica a busca por ingressos e levanta a curiosidade sobre o funcionamento da fila virtual. crédito: Ticketmaster/ Divulgação oficial

A venda de ingressos para grandes eventos musicais e festivais transformou a compra online em um verdadeiro teste de paciência. A causa é a fila virtual da Ticketmaster, um sistema criado para organizar o acesso de milhares de pessoas ao mesmo tempo e que passou por atualizações recentes em 2025 para aprimorar a segurança. A tecnologia funciona como uma barreira digital para evitar que o site saia do ar com o excesso de tráfego.

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O objetivo é democratizar o acesso e gerenciar a alta demanda, mas é importante lembrar que estar na fila não garante a compra. Os ingressos são sempre limitados e vendidos com base na disponibilidade. Para o fã, a espera pode ser angustiante, principalmente sem a certeza de conseguir um ingresso no final.

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Como a fila virtual funciona na prática

O processo começa antes mesmo da abertura oficial das vendas. Minutos antes do horário marcado, os interessados acessam uma "sala de espera" virtual. É importante entender que estar nesta sala não garante um lugar na fila; funciona apenas como um ponto de encontro para todos os compradores.

Quando as vendas começam, o sistema organiza todos que estão na sala de espera em uma fila. Embora a Ticketmaster não divulgue o critério exato de organização, o processo prioriza quem está presente no momento em que a venda é liberada. A partir daí, cada usuário recebe um lugar na fila e uma estimativa de tempo para ser atendido. Entrar na sala de espera com muita antecedência não oferece vantagens significativas, mas é crucial estar lá antes do início oficial.

Durante a espera, a recomendação principal é não atualizar a página, pois isso pode fazer com que você perca seu lugar e retorne ao final. Ao chegar sua vez, o site te redireciona automaticamente para a página de compra, onde há um tempo limitado para escolher os ingressos e finalizar o pagamento.

Dicas para aumentar suas chances

Embora o fator sorte seja decisivo, algumas boas práticas podem ajudar a evitar problemas técnicos e agilizar o processo. A organização prévia faz toda a diferença quando a demanda é alta e os ingressos se esgotam rapidamente.

  • Prepare sua conta: crie ou acesse seu cadastro na Ticketmaster antes do início das vendas. Verifique se seus dados pessoais e de pagamento estão atualizados para não perder tempo na hora de finalizar a compra.

  • Entre na sala de espera: acesse a página do evento pelo menos 10 minutos antes do horário oficial. Isso garante que você esteja pronto quando a fila for organizada.

  • Garanta uma boa conexão: prefira uma conexão de internet estável, como a de um cabo de rede. Instabilidades no Wi-Fi podem causar erros e te desconectar do processo.

  • Use dispositivos diferentes, não abas: não abra a fila em várias abas do mesmo navegador, pois o sistema pode bloquear seu acesso. Se quiser tentar aumentar suas chances, use dispositivos diferentes (como um computador e um celular), cada um com sua própria conexão de dados ou rede.

  • Verifique benefícios de fã-clubes: alguns eventos oferecem pré-vendas ou acesso facilitado para membros de fã-clubes oficiais. Confira se você tem direito a algum benefício.

  • Tenha o cartão em mãos: assim que for direcionado para a compra, o tempo é curto. Deixe o cartão de crédito e outros dados necessários à mão para concluir a transação sem pressa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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