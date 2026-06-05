Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

Como criar um espaço de estudos ideal para as crianças em casa

Veja dicas de organização, iluminação e mobiliário para montar um cantinho que estimule a concentração e o aprendizado das crianças

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
05/06/2026 15:27

compartilhe

SIGA
×
Como criar um espaço de estudos ideal para as crianças em casa
A organização do espaço de estudo, com materiais didáticos à mão, contribui para a concentração e o aprendizado das crianças em casa. crédito: Pexels/ Vitaly Gariev

Com as exigências escolares surgindo cada vez mais cedo, muitas famílias procuram formas de incentivar e manter a rotina de estudos das crianças em casa. Uma estratégia eficaz para ajudar na concentração e no aprendizado é criar um espaço dedicado exclusivamente para as tarefas escolares, transformando um canto da casa em um ambiente propício ao conhecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Estabelecer um local fixo para os estudos ajuda o cérebro a associar aquele ambiente à concentração. Não é preciso um cômodo inteiro; uma escrivaninha em um canto silencioso do quarto ou da sala já faz diferença. O importante é que seja um espaço consistente, usado diariamente para as atividades escolares.

Leia Mais

Manter a organização é fundamental. Itens como brinquedos, videogames ou a televisão por perto podem desviar a atenção. O ideal é que apenas os materiais necessários para a tarefa do dia, como livros, cadernos e lápis, fiquem ao alcance. Caixas organizadoras ou prateleiras simples ajudam a manter tudo em ordem e acessível.

Iluminação e conforto fazem a diferença

Uma boa iluminação previne o cansaço visual e melhora o foco. A luz natural é sempre a melhor opção, então, se possível, posicione a mesa de estudos perto de uma janela. Caso contrário, invista em uma luminária de mesa com luz direcionada, de preferência com uma lâmpada de tom branco ou amarelado, que é mais confortável para os olhos.

O mobiliário também impacta diretamente o rendimento. A cadeira deve ter uma altura que permita que os pés da criança fiquem totalmente apoiados no chão e os joelhos formem um ângulo de 90 graus. A mesa precisa estar em uma altura que permita que os cotovelos também fiquem dobrados em 90 graus, evitando dores nas costas e no pescoço. Estudar no sofá ou na cama deve ser evitado.

Elementos para um ambiente produtivo

Montar o espaço não precisa ser complicado. Alguns pontos-chave podem transformar qualquer local em um cantinho de estudos eficiente:

  • Mobiliário adequado: uma mesa firme e uma cadeira ergonômica são a base para uma boa postura e conforto durante as atividades.

  • Organização visual: use potes para lápis, pastas para papéis e nichos para livros. Um ambiente limpo e organizado estimula a clareza mental.

  • Mural de recados: um quadro de cortiça ou magnético pode ser útil para fixar calendários, horários de estudo e lembretes importantes.

  • Redução de ruídos: escolha o lugar mais silencioso da casa. Se necessário, fones de ouvido com cancelamento de ruído podem ajudar a bloquear distrações sonoras.

  • Um toque pessoal: permita que a criança decore o espaço com um desenho ou um objeto de que goste. Isso cria um senso de pertencimento, mas sem exageros que possam se tornar uma distração.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay