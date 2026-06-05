Como criar um espaço de estudos ideal para as crianças em casa
Veja dicas de organização, iluminação e mobiliário para montar um cantinho que estimule a concentração e o aprendizado das crianças
compartilheSIGA
Com as exigências escolares surgindo cada vez mais cedo, muitas famílias procuram formas de incentivar e manter a rotina de estudos das crianças em casa. Uma estratégia eficaz para ajudar na concentração e no aprendizado é criar um espaço dedicado exclusivamente para as tarefas escolares, transformando um canto da casa em um ambiente propício ao conhecimento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Estabelecer um local fixo para os estudos ajuda o cérebro a associar aquele ambiente à concentração. Não é preciso um cômodo inteiro; uma escrivaninha em um canto silencioso do quarto ou da sala já faz diferença. O importante é que seja um espaço consistente, usado diariamente para as atividades escolares.
Leia Mais
Home office em apê pequeno: como decorar espaços de trabalho em casa
Manter a organização é fundamental. Itens como brinquedos, videogames ou a televisão por perto podem desviar a atenção. O ideal é que apenas os materiais necessários para a tarefa do dia, como livros, cadernos e lápis, fiquem ao alcance. Caixas organizadoras ou prateleiras simples ajudam a manter tudo em ordem e acessível.
Iluminação e conforto fazem a diferença
Uma boa iluminação previne o cansaço visual e melhora o foco. A luz natural é sempre a melhor opção, então, se possível, posicione a mesa de estudos perto de uma janela. Caso contrário, invista em uma luminária de mesa com luz direcionada, de preferência com uma lâmpada de tom branco ou amarelado, que é mais confortável para os olhos.
O mobiliário também impacta diretamente o rendimento. A cadeira deve ter uma altura que permita que os pés da criança fiquem totalmente apoiados no chão e os joelhos formem um ângulo de 90 graus. A mesa precisa estar em uma altura que permita que os cotovelos também fiquem dobrados em 90 graus, evitando dores nas costas e no pescoço. Estudar no sofá ou na cama deve ser evitado.
Elementos para um ambiente produtivo
Montar o espaço não precisa ser complicado. Alguns pontos-chave podem transformar qualquer local em um cantinho de estudos eficiente:
Mobiliário adequado: uma mesa firme e uma cadeira ergonômica são a base para uma boa postura e conforto durante as atividades.
Organização visual: use potes para lápis, pastas para papéis e nichos para livros. Um ambiente limpo e organizado estimula a clareza mental.
Mural de recados: um quadro de cortiça ou magnético pode ser útil para fixar calendários, horários de estudo e lembretes importantes.
Redução de ruídos: escolha o lugar mais silencioso da casa. Se necessário, fones de ouvido com cancelamento de ruído podem ajudar a bloquear distrações sonoras.
Um toque pessoal: permita que a criança decore o espaço com um desenho ou um objeto de que goste. Isso cria um senso de pertencimento, mas sem exageros que possam se tornar uma distração.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.