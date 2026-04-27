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Como criar um 'cantinho do descanso' em casa para relaxar

Com algumas dicas simples de iluminação, aromas e organização, você pode transformar um espaço da sua casa em um refúgio para o descanso

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
27/04/2026 14:28

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Como criar um 'cantinho do descanso' em casa para relaxar
Um cantinho bem decorado, com iluminação quente e elementos confortáveis, ideal para criar um refúgio particular em casa e recarregar as energias. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

Para muitos, estar em casa após um dia intenso de trabalho é o momento de deixar as preocupações de lado e recarregar as energias. Uma solução simples e eficaz para isso é criar um 'cantinho do descanso', um espaço dedicado exclusivamente ao relaxamento.

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Transformar um pequeno trecho do lar em um refúgio particular não exige grandes reformas nem altos investimentos. Com alguns ajustes focados em conforto e tranquilidade, é possível montar um ambiente perfeito para ler um livro, ouvir música ou simplesmente não fazer nada.

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Escolha o lugar ideal

O primeiro passo é identificar um local com pouco barulho e circulação de pessoas. Pode ser um canto da sala, um espaço na varanda fechada ou ao lado da janela do quarto. O importante é que seja uma área onde você se sinta à vontade para se desligar do mundo exterior. Não é preciso um cômodo inteiro; um metro quadrado bem aproveitado já faz a diferença.

A iluminação faz a diferença

Esqueça a luz branca e forte do teto. A iluminação ideal para relaxar é indireta e quente. Invista em um abajur com cúpula de tecido, que suaviza a luz, ou em cordões de luz, conhecidos como 'luzes de fada'. Velas aromáticas também são ótimas opções, pois além de iluminar de forma suave, ajudam a criar uma atmosfera acolhedora com suas fragrâncias.

Conforto é a palavra-chave

Texturas macias convidam ao descanso. Adicione almofadas, uma manta aconchegante e um tapete felpudo no seu cantinho. Se houver espaço, uma poltrona confortável ou um pufe grande são excelentes adições. A ideia é que o corpo se sinta acolhido, facilitando o relaxamento da mente.

Desperte os sentidos

Aromas têm o poder de influenciar nosso humor. Um difusor com óleos essenciais de lavanda, camomila ou capim-limão pode ajudar a aliviar o estresse. Para a audição, crie uma playlist com músicas instrumentais calmas ou sons da natureza, como chuva ou ondas do mar. Plantas também são bem-vindas, pois trazem vida e melhoram a qualidade do ar.

Mantenha o essencial por perto

Para evitar interrupções, organize o espaço com o que você precisa para seu momento de pausa. Uma pequena mesa de apoio pode servir para colocar uma xícara de chá, um livro, fones de ouvido ou um diário. A ideia é que, uma vez acomodado, você não precise levantar para buscar nada, permitindo uma imersão completa no seu ritual de descanso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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