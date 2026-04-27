Como criar um 'cantinho do descanso' em casa para relaxar

Para muitos, estar em casa após um dia intenso de trabalho é o momento de deixar as preocupações de lado e recarregar as energias. Uma solução simples e eficaz para isso é criar um 'cantinho do descanso', um espaço dedicado exclusivamente ao relaxamento.

Transformar um pequeno trecho do lar em um refúgio particular não exige grandes reformas nem altos investimentos. Com alguns ajustes focados em conforto e tranquilidade, é possível montar um ambiente perfeito para ler um livro, ouvir música ou simplesmente não fazer nada.

Leia Mais

Escolha o lugar ideal

O primeiro passo é identificar um local com pouco barulho e circulação de pessoas. Pode ser um canto da sala, um espaço na varanda fechada ou ao lado da janela do quarto. O importante é que seja uma área onde você se sinta à vontade para se desligar do mundo exterior. Não é preciso um cômodo inteiro; um metro quadrado bem aproveitado já faz a diferença.

A iluminação faz a diferença

Esqueça a luz branca e forte do teto. A iluminação ideal para relaxar é indireta e quente. Invista em um abajur com cúpula de tecido, que suaviza a luz, ou em cordões de luz, conhecidos como 'luzes de fada'. Velas aromáticas também são ótimas opções, pois além de iluminar de forma suave, ajudam a criar uma atmosfera acolhedora com suas fragrâncias.

Conforto é a palavra-chave

Texturas macias convidam ao descanso. Adicione almofadas, uma manta aconchegante e um tapete felpudo no seu cantinho. Se houver espaço, uma poltrona confortável ou um pufe grande são excelentes adições. A ideia é que o corpo se sinta acolhido, facilitando o relaxamento da mente.

Desperte os sentidos

Aromas têm o poder de influenciar nosso humor. Um difusor com óleos essenciais de lavanda, camomila ou capim-limão pode ajudar a aliviar o estresse. Para a audição, crie uma playlist com músicas instrumentais calmas ou sons da natureza, como chuva ou ondas do mar. Plantas também são bem-vindas, pois trazem vida e melhoram a qualidade do ar.

Mantenha o essencial por perto

Para evitar interrupções, organize o espaço com o que você precisa para seu momento de pausa. Uma pequena mesa de apoio pode servir para colocar uma xícara de chá, um livro, fones de ouvido ou um diário. A ideia é que, uma vez acomodado, você não precise levantar para buscar nada, permitindo uma imersão completa no seu ritual de descanso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.