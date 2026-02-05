Assine
overlay
Início Trends
Casa e Decoração

Volta às aulas: 5 ideias para montar um cantinho de estudos funcional

Um espaço organizado ajuda na concentração e no aprendizado; veja dicas de decoração para criar um ambiente de estudos ideal para crianças e adolescentes

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
05/02/2026 11:30

compartilhe

SIGA
x
Volta às aulas: 5 ideias para montar um cantinho de estudos funcional
Um espaço organizado e bem iluminado é essencial para otimizar o cantinho de estudos. crédito: Freepik

A volta às aulas traz de volta a rotina de lições de casa e trabalhos escolares. Para garantir que crianças e adolescentes tenham um bom desempenho, criar um cantinho de estudos organizado é fundamental. Um espaço bem planejado não só melhora a concentração, mas também estimula o hábito de estudar em casa, longe das distrações do dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Montar esse ambiente não precisa ser uma tarefa complicada ou cara. Algumas mudanças simples podem transformar qualquer canto da casa em um local ideal para o aprendizado. O mais importante é que o espaço seja funcional e ajude o estudante a manter o foco em suas atividades.

Leia Mais

5 dicas para um cantinho de estudos perfeito

1. Escolha o lugar certo

O primeiro passo é definir um local fixo para os estudos. Dê preferência a áreas tranquilas e com boa iluminação natural, longe de distrações como a televisão ou locais de grande circulação de pessoas. Isso ajuda a criar uma associação mental de que aquele é o espaço dedicado ao foco e à produtividade. Mesmo um pequeno espaço no quarto pode funcionar, desde que seja bem delimitado.

2. Invista em móveis confortáveis

Uma cadeira ergonômica e uma mesa na altura correta são essenciais para manter a postura e evitar dores. A criança ou adolescente precisa conseguir apoiar os pés no chão e manter os cotovelos em um ângulo de 90 graus ao apoiar os antebraços sobre a mesa. O conforto é um aliado direto da concentração prolongada, evitando o cansaço físico que prejudica o rendimento.

3. Mantenha tudo à mão e em ordem

A desorganização é inimiga do aprendizado. Utilize prateleiras, nichos, caixas organizadoras e porta-lápis para que cada material tenha seu lugar. Um mural de cortiça ou magnético também é útil para fixar lembretes e calendários de provas. Um ambiente arrumado evita perda de tempo procurando itens e diminui o estresse na hora de estudar.

4. Capriche na iluminação

Uma boa iluminação previne o cansaço visual e as dores de cabeça. Durante o dia, aproveite ao máximo a luz natural. Para a noite ou dias nublados, é importante ter uma fonte de luz artificial direta, como uma luminária de mesa articulada. A luz branca neutra ou fria é geralmente recomendada para ambientes de estudo, pois tende a estimular o estado de alerta e a atenção, mas o ideal pode variar conforme a preferência individual.

5. Deixe o espaço com a cara do estudante

Permitir que a criança ou o adolescente decore o espaço com alguns itens pessoais torna o cantinho mais acolhedor e motivador. Pode ser um pôster inspirador, uma planta pequena ou canetas coloridas. O segredo é equilibrar a personalização com a organização, evitando o excesso de objetos que possam se tornar uma nova fonte de distração.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

estudos volta-as-aulas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay