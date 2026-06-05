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Câncer de garganta: os primeiros sinais e sintomas para ficar alerta

A doença pode ser silenciosa no início; conheça quais são os sintomas de alerta e a importância do diagnóstico precoce.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
05/06/2026 14:26

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Câncer de garganta: os primeiros sinais e sintomas para ficar alerta
Sintomas como dor persistente e nódulo no pescoço podem indicar câncer de garganta e exigem atenção médica. crédito: Pexels/ Picas Joe

O “câncer de garganta” é uma condição que, muitas vezes, começa de forma silenciosa e pode ser confundida com problemas de saúde mais comuns. O termo abrange tumores que se desenvolvem na faringe, laringe ou amígdalas. Embora frequentemente associado ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool, um número crescente de casos está ligado à infecção pelo papilomavírus humano (HPV), transmitido principalmente por via sexual.

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Quais são os primeiros sinais do câncer de garganta?

Os sintomas podem variar dependendo da localização e do tamanho do tumor, mas alguns sinais são mais comuns e merecem atenção especial. Ficar alerta a manifestações que duram mais de duas semanas é o primeiro passo. Os principais sintomas incluem:

  • Alterações na voz: uma rouquidão persistente, que não melhora, é um dos sinais mais característicos, principalmente em tumores na laringe.

  • Dor de garganta constante: diferente de uma dor de garganta comum por resfriado, essa não desaparece e pode piorar com o tempo.

  • Dificuldade para engolir: a sensação de que a comida está "arranhando" ou "presa" na garganta, conhecida como disfagia.

  • Nódulo no pescoço: o aparecimento de um caroço que não some pode indicar que o câncer se espalhou para os gânglios linfáticos.

  • Tosse persistente: uma tosse que não passa e, em alguns casos, pode vir acompanhada de sangue.

  • Dor de ouvido: uma dor que irradia para o ouvido, especialmente de um lado só, sem sinal de infecção.

  • Perda de peso inexplicada: emagrecer sem fazer dieta ou mudar os hábitos de vida é um sinal de alerta para diversos tipos de câncer.

Ao notar um ou mais desses sintomas de forma contínua, a recomendação é procurar avaliação médica. Um profissional de saúde poderá realizar os exames necessários para investigar a causa dos problemas e indicar o tratamento correto. O diagnóstico precoce é o maior aliado para preservar a qualidade de vida e aumentar as taxas de cura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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