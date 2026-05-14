Câncer: 7 sinais de alerta do corpo que não devem ser ignorados

Identificar os sinais de alerta do corpo é um passo fundamental para o diagnóstico precoce do câncer, o que aumenta significativamente as chances de um tratamento bem-sucedido. Embora muitos sintomas possam estar ligados a condições mais simples, é crucial reforçar que a maioria deles costuma ser causada por quadros benignos. Ainda assim, a persistência de certas alterações merece atenção e uma avaliação médica. Conhecer esses sinais é uma ferramenta poderosa de autocuidado.

O acompanhamento médico regular e a atenção às mudanças no corpo são as principais estratégias para a detecção em estágio inicial. Veja a seguir sete sintomas que, se forem contínuos ou fora do comum, não devem ser ignorados.

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1. Perda de peso inexplicada

Emagrecer mais de 5 quilos sem alterar a dieta ou a rotina de exercícios físicos pode ser um sinal de alerta. Essa perda de peso repentina e não intencional ocorre porque as células cancerígenas consomem muita energia do corpo.

2. Fadiga extrema e constante

Um cansaço que não melhora com o descanso é diferente da fadiga do dia a dia. Se a exaustão é tão intensa que interfere nas atividades diárias e persiste por semanas, é importante investigar a causa com um profissional de saúde.

3. Mudanças na pele

Fique atento a novas manchas, pintas que mudam de cor, tamanho ou formato, ou feridas que não cicatrizam. Lesões amareladas, avermelhadas ou escurecidas na pele também podem indicar problemas internos e devem ser avaliadas.

4. Tosse ou rouquidão persistentes

Uma tosse que não passa ou uma rouquidão que dura mais de três semanas, especialmente em fumantes ou ex-fumantes, precisa de investigação. Sintomas como falta de ar ou dor no peito associados também são relevantes.

5. Alterações no hábito intestinal ou urinário

Mudanças contínuas, como diarreia ou constipação, sangue nas fezes, dor ao urinar ou necessidade de ir ao banheiro com mais ou menos frequência, podem ser sintomas de diferentes tipos de câncer, incluindo o colorretal e o de bexiga.

6. Sangramento ou secreção incomum

Qualquer sangramento fora do comum deve ser investigado. Isso inclui sangue na tosse, nas fezes, na urina, ou sangramento vaginal fora do período menstrual. Secreções anormais em qualquer parte do corpo também merecem atenção.

7. Nódulo ou inchaço

A presença de um caroço ou inchaço em qualquer parte do corpo, como mamas, testículos, pescoço, axilas ou virilha, é um dos sinais mais conhecidos. Mesmo que não haja dor, todo nódulo que aparece ou cresce deve ser examinado por um médico.

É importante ressaltar que a presença de um ou mais desses sinais não significa, necessariamente, um diagnóstico de câncer. No entanto, a orientação é sempre procurar um médico para uma avaliação completa. Além de estar atento aos sintomas, manter os exames de rotina e o rastreamento em dia, conforme a idade e o histórico de saúde, é essencial para a prevenção e o diagnóstico precoce.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.